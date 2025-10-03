Rusia și Belarus au organizat exerciții militare comune – Zapad-2025 – în luna septembrie. Însă aceste exerciții au fost „umbrite” de evenimente îngrijorătoare la nivel european. Incursiunile cu drone în Polonia și statele nordice-baltice au evidențiat o realitate îngrijorătoare, respectiv vulnerabilitatea membrilor NATO la atacuri dezastruoase asupra sistemelor fragile precum aeroporturile civile.
Zapad-2025 este o metodă consacrată a Kremlinului de a-și arăta „colții militari” în fața vecinilor săi apropiați, susține Fuad Shahbazov, analist specializat în afaceri externe care se concentrează, în principal, pe politica externă și militară a Rusiei și pe Caucazul de Sud.
„Incursiunile au devenit un fenomen cotidian, iar în noaptea de 30 septembrie, de exemplu, au fost raportate drone neidentificate pe un aeroport norvegian și unul suedez”, notează Fuad Shahbazov pentru Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).
În dată de 10 septembrie a avut loc o incursiune a dronelor militare, la scară largă, în Polonia și – ulterior – în România, urmată rapid de intrarea a trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 în spațiul aerian estonian.
„De atunci, numeroase incursiuni cu drone au fost înregistrate în țările nordice, în special „atacul” din 22 septembrie care a închis aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiune.
Integrarea de către Rusia a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) în strategia sa de război hibrid evidențiază tehnologia sa îmbunătățită a dronelor, care are un impact și pe câmpurile de luptă din Ucraina.
În ciuda sancțiunilor economice, Rusia a reușit să modernizeze sistemele de navigație și control, adesea cu ajutorul Chinei , ceea ce face ca generația actuală să fie mai periculoasă și mai capabilă decât predecesoarele sale”, continuă Fuad Shahbazov.
Dezbaterile din și între capitalele NATO cu privire la cel mai bun mod de a răspunde noului „val de agresiune rusească” au dus la decizia de a consolida flancul estic al alianței cu unități de contra-drone și avioane de vânătoare, amintește Shahbazov.
„Kremlinul a folosit exercițiile Zapad-2025 și pentru a-și demonstra capabilitățile de vârf. Acestea includeau și forțe strategice. cum ar fi bombardierele Tu-22M3.
Exercițiile Zapad-2025 au avut loc la un an după ce Belarus și-a suspendat participarea la Tratatul privind Forțele Armate Convenționale în Europa din 1990, care avea scopul de a limita dimensiunea armatelor continentului, și a desfășurat arme nucleare tactice rusești și sisteme hipersonice pe teritoriul său.
Între timp, Rusia construiește baze militare în apropierea Finlandei și a statelor baltice, chiar dacă războiul din Ucraina continuă”, avertizează Fuad Shahbazov.
Luate împreună, mai scrie Fuad Shahbazov, aceste evoluții sugerează că Rusia deschide un nou capitol în campania sa de intimidare și presiune asupra celor mai statornici și vigilenți aliați ai NATO. Nu trebuie uitat că cele opt state nordice și baltice sunt, de asemenea, cei mai mari contribuitori pe cap de locuitor la apărarea Ucrainei.
„Ca răspuns la manevrele Rusiei, partenerii NATO au organizat exerciții militare în apropierea Coridorului Suwałki – coridorul îngust de la granița dintre Polonia și Lituania, care leagă Belarusul de enclava rusă Kaliningrad.
Zona este de o importanță vitală pentru statele baltice, deoarece este singura legătură terestră cu restul NATO și a fost considerată mult timp o țintă principală pentru Moscova.
Kremlinul este încrezător că această combinație de intimidare și operațiuni hibride va construi o zonă tampon sigură în apropierea granițelor sale și va menține influența sa enormă în regiunea post-sovietică. Nu este încă foarte clar dacă NATO este capabilă să ofere un răspuns decisiv”, încheie Fuad Shahbazov analiza publicată de CEPA.
