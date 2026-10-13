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VIDEO | Reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central

Flavius Niculescu
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După două săptămâni petrecute în spatele gratiilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, va fi scos din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu. Judecătorul de la Tribunalul București – cel care, inițial, a stabilit cercetarea sa sub control judiciar – a decis marți, 13 octombrie, anularea mandatului de arestare emis de Curtea de Apel București și plasarea inculpatului în arest la domiciliu, așa cum au cerut avocații săi.

Cei aproximativ 100 de susținători ai fostului prezidențiabil, care se aflau în fața arestului central în momentul în care a fost pronunțată decizia, au fost destul de liniștiți la aflarea veștilor, însă au continuat să scandeze mesaje precum „Călin Georgescu este președinte”.

O parte dintre aceștia s-au declarat nemulțumiți de plasarea favoritului lor în arest la domiciliu și au continuat să aducă critici la adresa dosarului deschis de procurorii DIICOT.

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Decizia instanței:

Pronunțarea era așteptată inițial luni, însă judecătorul a amânat decizia pentru o zi. Este vorba despre judecătorul Vlad Andriescu, același magistrat care respinsese inițial solicitarea procurorilor de arestare preventivă și dispusese control judiciar.

Decizia nu este definitivă. Călin Georgescu va rămâne în Arestul central până după judecarea contestației, anunțată deja de DIICOT. Contestația procurorilor va fi judecată de Curtea de Apel București. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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