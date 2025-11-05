Când se folosesc luminile de ceață, de fapt. Regula de aur din Codul Rutier pe care toți șoferii trebuie să o respecte

Luminile de ceață trebuie să fie utilizate în anumite condiții de circulație. Așa cum se stipulează în Codul Rutier, nerespectarea acestui fapt poate să atragă amenzi și ar putea să compromită siguranța rutieră.

Există o probabilitate ridicată ca șoferii să fie amendați, în condițiile în care nu utilizează luminile de ceață atunci când sunt necesare. Astfel de lumini sunt aprinse de unii dintre conducătorii auto atunci când condițiile meteorologice devin nefavorabile, iar vizibilitatea scade. Totuși, spun specialiștii, aceste lumini ar trebui deschise doar în anumite condiții.

Când se folosesc luminile de ceață?

Proiectoarele de ceață ar trebui utilizate doar în condițiile meteorologice care necesită. Altfel, aceste lumini ar putea să îi deranjeze pe ceilalți participanți la trafic, mai ales dacă sunt utilizate excesiv. Codul Rutier arată că luminile de ceață trebuie să fie utilizate în momentul în care vizibilitatea scade dramatic din cauza fenomenelor meteo.

Conform Codului Rutier, art. 107, sunt aplicate 4 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:

4. circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceață, ninsoare abundentă sau ploaie torențială, cu un autovehicul și tractor agricol sau forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

Legea mai arată că luminile de ceață se vor utiliza atunci când există ceață deasă, ploi torențiale, ninsori abundente sau șoferul circulă printr-o zonă în care există un nor de praf sau fum. În condițiile în care șoferii nu se conformează, riscă să primească amenzi de câteva sute de lei, arată b1tv.ro.

De menționat faptul că luminile de ceață față (proiectoarele) pot fi utilizate și în condițiile în care vizibilitatea este ușor redusă. Pe de altă parte, luminile de ceață spate trebuie folosite când vizibilitatea este foarte redusă. Imediat ce ai părăsit zona de vizibilitate redusă, trebuie să oprești luminile de ceață.

De reținut faptul că luminile de întâlnire sau cele pentru circulația diurnă trebuie să fie utilizate pe toată durata deplasării.

Articolul 44, alineatul (2) din Legea 168/2023 prevede: „În circulația pe toate categoriile de drumuri publice conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă”.

Sursă foto: Mediafax