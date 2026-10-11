Repornirea Centralei Nucleare de la Cernavodă și reconectarea acesteia la Sistemul Energetic Național (SEN) sunt incerte momentan, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat la Ministerul Energiei. Oficialul a avansat și un prim termen luat în calcul de autorități. Securitatea obiectivului strategic național este deplin asigurată, orice risc nuclear fiind exclus. Cel mai vizibil efect al opririi centralei nucleare va fi asupra prețurilor.

Într-o intervenție la Digi24, Cristian Bușoi a oferit detalii despre măsurile de asigurare a centralei nucleare de la Cernavodă, care a fost închisă din cauza nivelului record, extrem de scăzut al Dunării din această vară (detalii AICI).

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Oficialul a mai admis că prelungirea stării de închidere a celor două reactoare și faptul că Sistemul Energetic Național nu are la dispoziție cam 20% din electricitatea produsă în bandă, în permanență, de centralele la Cernavodă, va afecta și veniturile companiilor și ale oamenilor.

Nuclearelectrica asigură că totul e sub control

Astfel, explică secretar de stat la Ministerul Energiei, fiecare zi cu unitățile 1 și 2 închise, lucrul acesta se resimte în piața de electricitate, căci crește presiunea. Din fericire, deși în orele de seară avem nevoie de importuri, situația este gestionabilă.

Echipa Nuclearelectrica este la fața locului și monitorizează siguranța echipamentelor, mai ales sistemele de răcire a pompelor, a explicat Bușoi pentru sursa citată, care a menționat și ajutorul oferit de Apele Române.

„În ceea ce privește sistemele de răcire a pompelor, lucrurile sunt sub control. Echipa de conducere a Nuclearelectrica este acolo. Au comunicat public că siguranța echipamentelor de la Cernavodă este garantată. Centrala este în așa fel gândită încât să facă față unor scenarii foarte variate. Dar pentru că vorbim de măsuri de siguranță foarte, foarte detaliate, se iau aceste măsuri și mulțumim Apelor române pentru sprijin, evacuarea de la Iezăr și apoi ceea ce va urma de pe râurile Olt și Argeș va ajuta pentru a menține sistemele de răcire în deplină siguranță”.

Repornirea mai are de așteptat minim 10 zile

Potrivit secretarului de stat, repornirea centralei nu va fi posibilă mai devreme de 10 zile. Însă și după acest interval, măsurile de siguranță și monitorizare vor continua.

„Zilele următoare arată o prognoză de stabilitate și ușoară creștere, așa încât, din punct de vedere al siguranței centralei, lucrurile sunt total sub control. Din păcate, însă, această creștere, cel puțin în următoarele 10 zile, nu permite repornirea măcar a unuia din cele două reactoare. Lucrul acesta ne îngrijorează în continuare. Încercăm să-l compensăm din producția de regenerabile, din folosirea la maxim a capacității de producție pe gaz natural.

Complexul energetic Oltenia este și el mobilizat. Hidroelectrica este mobilizată cu apa din lacurile de rezervă. Dar și aici trebuie un echilibru și atenție, pentru că avem nevoie de aceste rezerve și în timpul iernii. Rămânem în continuare într-o stare de alertă”.

Toată miza este să repornim în siguranță și doar în siguranță, cât mai repede, unitățile 1 și 2 de la Cernavodă. Și luăm toate celelalte măsuri pentru a ne pregăti de o iarnă cu care toată Uniunea Europeană se va confrunta”, a completat acesta la Digi 24.

Scumpirile facturilor sunt inevitabile

Cristian Bușoi a mai confirmat că prețurile la electricitate vor crește în mod inevitabil, însă nu ar trebui să depășească 20%. Oficialul a plasat criza energetică în contextul celei de la nivelul întregii UE.

„Tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, situația generată de prețuri ridicate la gazul natural, care generează prețuri ridicate la electricitate, toate aceste niveluri ridicate ale indicelui TTF pentru gazul natural înseamnă un scenariu care va duce la prețuri mai mari decât în 2025. Nu vorbim de scenariu extrem în 2022. În acest moment, nu știm cât de lungă va fi perioada în care nu funcționăm cu Cernavodă, suntem rezervați să dăm procente. Sunt unele evaluări ale unor asociații, ale unor experți independenți. De asemenea, suntem în contact cu furnizorii de electricitate, au cele mai fiabile date. Nu vedem motive pentru creșteri mai mari de 20%, să zicem, în acest moment. Ducamdată știți că ofertele pe piața de electricitate nu au crescut foarte mult”.

Un risc nuclear este exclus

În egală măsură, oficialul a dat asigurări că riscul unui accident nuclear este zero.

„Este foarte important să nu alertăm populația. Suntem la 3 centimetri de limită administrativă, la 13 centimetri de o limită a manualului. Dar și de acolo există praguri și intervenții. Prima dată cu folosirea unei singure pompe. Apoi sunt echipele de acolo, sunt echipamente care pot interveni. Prin urmare, nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre incident sau accident nuclear atomic”.