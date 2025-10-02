CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală

Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Raul Pop, a anunțat că în următoarele ore sunt prognozate precipitații abundente care vor atinge cota de inundații în mai județe ale țării. Oficialul a menționat, de asemenea, că vor fi trimise mesaje de avertizare, în zonele unde situația o va impune.

Raul Pop, secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, a avertizat că, în următoarele 24 de ore, va ploua mai mult decât într-o lună.

Comitetul ministerial pentru situații de urgență s-a întrunit vineri într-o ședință extraordinară, condusă de Raul Pop, în contextul avertizărilor meteorologice şi hidrologice de cod galben, portocaliu şi roşu transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

”Având în vedere prognoza meterorologică şi situaţia hidrologică, a fost crescut gradul de alertare pentru judeţele din sud-vestul ţării, prin emiterea codurilor galbene, roşii şi portocalii. Ne aşteptăm ca precipitaţiile să conducă la atingerea cotelor de inundaţii în mai multe zone.

Deşi solul este extrem de uscat şi poate prelua din cantităţile de precipitaţii, nu putem exclude probleme punctuale. Ţinând cont că sunt areale întinse care vor fi afectate de precipitaţii, vor apărea, în următoarele ore, inundaţii cu efecte locale”, a afirmat secretarul de stat.

„În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună”

Raul Pop a menţionat că în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună.

”Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună. ANM şi INHGA vor emite mesaje de avertizări imediate acolo unde situaţiile o vor impune.

Recomandăm populaţiei din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantităţi de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localităţii”, a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

Maxime mai mici cu până la 10 grade decât mediile normale

Temperaturile vor scădea tot mai mult, potrivit meteorologilor, maximele fiind mai coborâte cu 8-10 grade decât mediile normale.

În cadrul ședinței a fost discutată și situația din Capitală, unde vor fi rafale puternice de vânt, care pot ajunge şi la 70-90 km/h (începând cu această seara şi pe parcursul nopţii), dar şi precipitaţii de 40-50 l/mp.

Autoritățile au mobilizat 75 de buldozere și excavatoare și 500 de oameni din echipele de intervenție

În cadrul şedinţei, reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române au anunţat că s-a păstrat legătura cu Administraţiile Bazinale de Apă care se află în zonele în care este valabilă avertizarea şi au fost deja mobilizate 75 de buldozere şi excavatoare, iar 500 de oameni sunt deja pe poziţii, pregătiţi de intervenţie.

Totodată, au fost verificate gradele de umplere din acumulări şi s-a comunicat cu Hidroelectrica S.A pentru preluarea viiturii de pe Olteţ. De asemenea, SGA Olt va avertiza acumulările piscicole pentru asigurarea tranzitărilor. Contactul cu Prefecturile şi cu autorităţile locale trebuie să fie în permanenţă.

Avertisment DSU și IGSU: Manevre preventive în judeţele Dolj şi Olt

Reprezentanţii DSU şi ai IGSU au subliniat că sunt efectuate manevre preventive în judeţele Dolj şi Olt, prin mobilizarea echipelor operative din judeţele învecinate, precum şi a motopompelor, a camioanelor şi microbuzelor.

Reprezentanţii Ministerului Mediului au făcut un apel la toţi deţinătorii de amenajări hidrotehnice din bazinele aflate sub avertizări să acorde o atenţie deosebită exploatării lucrărilor administrate, respectând regulamentele specifice pentru perioadele de ape mari.

”Aceste măsuri sunt esenţiale pentru gestionarea în siguranţă a eventualelor viituri şi pentru protejarea populaţiei din zonele adiacente. Totodată, aceeaşi responsabilitate revine şi deţinătorilor numeroaselor acumulări mici, care trebuie să respecte cu stricteţe regulamentele de exploatare şi să monitorizeze permanent starea lucrărilor, sub coordonarea unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale «Apele Române».

Implementarea riguroasă a acestor măsuri este crucială pentru siguranţa comunităţilor, pentru protejarea bunurilor şi pentru apărarea mediului”, au afirmat reprezentanţii Ministerului Mediului.

Cod roșu și portocaliu de ploi în mai multe zone din țară

Administraţia Naţională de Meteorogie a emis mai multe avertizări meteorologice cod galben, cod portocaliu şi cod roşu de ploi însemnate cantitativ în mai multe zone din ţară.

De asemenea, şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de cod galben, cod portocaliu şi cod roşu.

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Bazinele hidrografice afectate sunt: Mureş, Timiş, Bărzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi râurile din Dobrogea.

Recomandarea autorului: