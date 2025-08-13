CAPTURĂ uriașă în Portul Constanța: Contrabandă mascată în role de hârtie, descoperită într-un container din Emirate

Operațiune spectaculoasă a autorităților române în Portul Constanța. Polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă, inspectorii vamali de la Constanța Sud Agigea și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au dat peste una dintre cele mai mari capturi: peste 15,5 milioane de țigarete fără timbru accizabil, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite.

Deși documentele oficiale indicau faptul că încărcătura era formată din role de hârtie, controlul fizic efectuat în baza unei analize de risc a scos la iveală o contrabandă uriașă. Valoarea totală a țigaretelor depășea 20 de milioane de lei, adică aproape 4 milioane de euro. Containerul urma să ajungă la o firmă din România, însă autoritățile au intervenit înainte ca marfa să părăsească portul.

„În data de 11 august 2025, acționând în baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră, în cooperare cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au efectuat verificări amănunțite asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite. Conform actelor prezentate autorității vamale, încărcătura declarată consta în role de hârtie, având ca destinație o societate comercială din România. Controlul fizic a scos însă la iveală o situație complet diferită: containerul conținea 15.500.000 de țigarete fără timbru accizabil. Valoarea totală a țigaretelor este estimată la 20.000.000 de lei, echivalentul pentru aproape 4 milioane de euro”, anunță Garda de Coastă, potrivit Mediafax.

Captura este considerată una dintre cele mai importante realizări ale Gărzii de Coastă în 2025. Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru infracțiuni de contrabandă și folosire de acte nereale.

Sursa foto: Profimedia

