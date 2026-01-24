Prima pagină » Actualitate » Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor

Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor

24 ian. 2026, 16:59
Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor
Te-ai gândit vreodată care ar putea fi diferența între măslinele verzi și măslinele negre? Măslinele sunt, în general, nelipsite din diverse preparate, precum și din aperitive. Altfel, pot fi servite cu diverse băuturi sau pot fi consumate fără să fie parte a unei mâncări. Iată mai jos, în articol, care sunt diferențele.

Măslinele sunt nelipsite de pe mesele multor consumatori români, fiind parte a unor preparate, aperitive sau chiar băuturi. Totuși, care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre? Măslinele sunt același fruct surprins în momente diferite ale maturării, de fapt. Practic, diferă stadiul de coacere, precum și modul în care sunt tratate după culegerea lor.

Măslinele verzi

  • Sunt culese devreme;
  • Conțin mai multă clorofilă;
  • Au o textură fermă, crocantă, amară (produc oleuropeină, dar care se transformă în hidroxitirozol);
  • Nu pot fi mâncate direct din copac, pentru că trebuie să fermenteze sau au nevoie de saramură;
  • Conțin mai mulți antioxidanți;
  • Au mai mulți antioxidanți specifici stadiului timpuriu;
  • Sunt fermentate tradițional;
  • Au o concentrație mai mare de vitamina E (benefic pentru piele, ochi și oferă protecție pentru celule împotriva stresului oxidativ);
  • Sunt bogate în fibre;
  • Minus: procesul de fermentare în saramură poate să crească nivelul de sodiu.
Măslinele negre

  • Sunt lăsate să se coacă natural pe copac;
  • Pulpa măslinei este mai moale;
  • Măslinele negre sunt mai puțin amare, gustul este mai blând;
  • Unele măsline sunt culese verzi, apoi sunt înnegrite artificial (proces industrial de oxidare, pentru o nuanță uniformă);
  • Au mai multe grăsimi bune;
  • Gustul este mai catifelat.
Care ar putea fi mai sănătoase?

Specialiștii susțin că măslinele negre industriale, deși au o formă apetisantă și pot fi gustoase, nu ar fi la fel de sănătoase precum măslinele negre naturale. Specialiștii recomandă să fie consumate atât măsline negre maturale natural, cât și măsline verzi fermentate natural. Desigur, precum în cazul oricărui aliment, atenția trebuie să fie îndreptată și către cantitatea ingerată. De reținut faptul că un minus major al consumului acestui aliment poate fi cantitatea de sare. În general, măslinele sunt păstrate în saramură, ceea ce înseamnă că pot avea un conținut ridicat de sodiu.

Pentru a reduce sarea din măsline, le poți adăuga în apă, apoi le poți scurge și clăti sub jetul de apă rece (1 minut). Altfel, pot fi desărate și timp de 1-3 zile, schimbând apa o dată sau de 2 ori pe zi.

Există o multitudine de soiuri de măsline, iar printre cele mai populare se află:

  • Măslinele Kalamata (Grecia);
  • Măslinele Castelvetrano (Italia);
  • Măslinele Manzanilla (Spania);
  • Măslinele Niçoise (Franța);
  • Măslinele Gordal (Spania);
  • Măslinele Gaeta (Italia).

Ar fi ideal ca măslinele să fie păstrate la întuneric și răcoare (temperaturi între 13-25 grade Celsius), departe de lumină sau căldură. De altfel, trebuie să fie depozitate în recipiente potrivite (sticlă, de pildă), arată Stirileprotv.ro.

