Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor

Te-ai gândit vreodată care ar putea fi diferența între măslinele verzi și măslinele negre? Măslinele sunt, în general, nelipsite din diverse preparate, precum și din aperitive. Altfel, pot fi servite cu diverse băuturi sau pot fi consumate fără să fie parte a unei mâncări. Iată mai jos, în articol, care sunt diferențele.
Măslinele sunt nelipsite de pe mesele multor consumatori români, fiind parte a unor preparate, aperitive sau chiar băuturi. Totuși, care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre? Măslinele sunt același fruct surprins în momente diferite ale maturării, de fapt. Practic, diferă stadiul de coacere, precum și modul în care sunt tratate după culegerea lor.
Specialiștii susțin că măslinele negre industriale, deși au o formă apetisantă și pot fi gustoase, nu ar fi la fel de sănătoase precum măslinele negre naturale. Specialiștii recomandă să fie consumate atât măsline negre maturale natural, cât și măsline verzi fermentate natural. Desigur, precum în cazul oricărui aliment, atenția trebuie să fie îndreptată și către cantitatea ingerată. De reținut faptul că un minus major al consumului acestui aliment poate fi cantitatea de sare. În general, măslinele sunt păstrate în saramură, ceea ce înseamnă că pot avea un conținut ridicat de sodiu.
Pentru a reduce sarea din măsline, le poți adăuga în apă, apoi le poți scurge și clăti sub jetul de apă rece (1 minut). Altfel, pot fi desărate și timp de 1-3 zile, schimbând apa o dată sau de 2 ori pe zi.
Există o multitudine de soiuri de măsline, iar printre cele mai populare se află:
Ar fi ideal ca măslinele să fie păstrate la întuneric și răcoare (temperaturi între 13-25 grade Celsius), departe de lumină sau căldură. De altfel, trebuie să fie depozitate în recipiente potrivite (sticlă, de pildă), arată Stirileprotv.ro.
