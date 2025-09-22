Prima pagină » Actualitate » CASTA pensionarilor speciali ne costă MILIARDE de lei anual. Cea mai mare pensie specială din România se apropie de 70.000 lei

CASTA pensionarilor speciali ne costă MILIARDE de lei anual. Cea mai mare pensie specială din România se apropie de 70.000 lei

22 sept. 2025, 13:42, Actualitate
CASTA pensionarilor speciali ne costă MILIARDE de lei anual. Cea mai mare pensie specială din România se apropie de 70.000 lei

Două Românii diferite, asta arată diferența dintre românii de rând și casta privilegiaților, adică românii care beneficiază de venituri uriașe prin acordarea de pensii speciale. Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a 14.000 de euro, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Potrivit datelor oficiale, cea mai mare pensie de serviciu, platită de CNPP, este de 69.343 lei, din care 21.085 lei reprezintă partea contributivă (30%)  și 48.258 lei partea necontributivă (70%). De notat că doar 30% din sumă provine din contribuții, restul fiind suportat din bugetul de stat.

În prezent, pensia medie de serviciu a magistraților este de 25.356 lei, așadar de aproape 10 ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât o pensie normală, care se ridică la o sumă modică, circa 2.700 de lei.

Pensii speciale. Avem cei mai tineri magistrați din Uniunea Europeană

Un alt avantaj este vârsta de pensionare: magistrații din România se pot pensiona, în prezent, la 47 de ani, în timp ce în alte state europene, precum Italia, Finlanda sau Slovenia, pragul este de 65–70 de ani.

România – 47 de ani

Austria, Belgia, Bulgaria – 65 de ani

Franța, Germania, Grecia – 67 de ani

Italia, Finlanda, Slovenia – 70 de ani

Ce pensii speciale mai există în România

În România există mai multe categorii de pensii speciale, după cum urmează:

Pensii și indemnizații speciale: 407.854

Persoane persecutate din motive politice. Indemnizație medie: 1.515 lei

Eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției. Indemnizația medie: 2.175 de lei

CCR dezbate miercuri legea privind pensiile magistraţilor

Curtea Constituţională a României (CCR) va dezbate, miercuri, 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului adoptat de Guvern.

CCR analizează sesizarea ÎCCJ pe legea de înființare a ANRMPSG

În 8 septembrie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă reforma pensiilor magistraților, adoptată de Guvernul Bolojan prin angajarea răspunderii în Parlament, nu trece de filtrul Curții Constituționale a României legitimitatea Executivului e practic nulă. Kelemen Hunor a adăugat că au existat mai multe încercări de-a lungul anilor de a schimba sistemul de pensii al magistraților, dar toate au fost respinse de CCR.

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma. Când schimbi sistemul în sensul că și pentru magistrați 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poți să treci la pensie, sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem, deci dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare”, a spus președintele UDMR.

Reforma pensiilor speciale taie privilegiile magistraților

Legea care modifică pensiile magistraților prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie de 65 de ani (față de 48 de ani în prezent), introducerea unui nou plafon, precum și reglementarea modului de actualizare a pensiilor aflate în plată.

De asemenea, legea stitpulează instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraţilor.

„Pensiile în magistratură ajung și la 40-50.000 de lei. Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani la sfârșitul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă va crește de la 25 de ani la 35 de ani.

Până acum cuantumul pensiei era de 100%, am plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie”, a spus premierul în fața Parlamentului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB”

Bolojan anunță că va crește vârsta de pensionare. Sunt vizați și „SPECIALII”

Citește și

DEZVĂLUIRI Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR
14:08
Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR
ACTUALITATE Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară”
13:50
Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară”
ACTUALITATE RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
13:49
RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
ACTUALITATE Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu. Ce întorsătură a luat condamnarea sa pentru ucidere din culpă
13:10
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu. Ce întorsătură a luat condamnarea sa pentru ucidere din culpă
ACTUALITATE Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de MITĂ. Edilul a primit sute de mii de lei prin intermediul unui membru al familiei
13:09
Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de MITĂ. Edilul a primit sute de mii de lei prin intermediul unui membru al familiei
JUSTIȚIE Mingea la CCR. PRESIUNI enorme din coaliție pentru a trece legea pensiilor magistraților. ”Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!”
12:56
Mingea la CCR. PRESIUNI enorme din coaliție pentru a trece legea pensiilor magistraților. ”Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!”
Mediafax
Virusul West Nile în România: 30 de cazuri de infecție. Care este categoria cea mai vulnerabilă
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Termoenergetica anunță că locuitorii din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic în zilele următoare
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
A murit renumitul antrenor de la Liverpool! Avea doar 47 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noi modele de la KGM
Descopera.ro
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Capital.ro
Nimeni nu se aștepta în România. Călin Georgescu a reușit să se impună. Călin Hentea: Propagandă bine ascunsă
Evz.ro
Secretul lui Tudor Chirilă: de ce câștigă mereu Vocea României
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ziua lui Dorobanțu s-a transformat într-un moment VIRAL! Ce a făcut Ahmed de ziua concurentului din Casa Iubirii este surprinzător. GESTUL pe care nimeni nu îl anticipa stârnește valuri de reacții în mediul online
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cercetătorii vor să afle cum formează creierul iluzii cu ajutorul laserelor