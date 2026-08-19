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Noul șef din Gruia aduce un brand puternic la CFR Cluj. Hendrik Klein a mai colaborat cu firma din Germania și la un alt club cu probleme financiare

Noul șef din Gruia aduce un brand puternic la CFR Cluj. Hendrik Klein a mai colaborat cu firma din Germania și la un alt club cu probleme financiare
Noul șef din Gruia aduce un brand puternic la CFR Cluj / Sursa FOTO: prosport.ro
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Ioan Varga vrea să se retragă din fotbal și a predat frâiele clubului CFR unui afacerist neamț stabilit în Elveția. Noul șef din Gruia este Hendrik Klein. Potrivit PROSPORT, acesta ar urma să ducă la Cluj un brand puternic, cu care a mai colaborat și în trecut.

Klein și compania germană chiar au salvat un alt club de fotbal de la faliment.

CFR are datorii de 15 milioane de euro

Varga i-a predat lui Hendrik Klein toată puterea de decizie la CFR Cluj. Iar dacă planul merge întocmai cum a fost discutat, va părăsi clubul imediat ce datoriile clubului vor fi achitate. ProSport scrie că gruparea din Gruia are datorii de aproximativ 15 milioane de euro.

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Hendrik Klein (52 de ani) nu vine singur la CFR, ci va fi însoțit de Samuel Grigo, fost fotbalist, în prezent om de afaceri. Acesta din urmă deține o firmă specializată în cumpărarea aurului, Gold Point Samuel Grigo, prin intermediul căreia a ajuns să-l cunoască pe Ioan Varga. Este știut faptul că patronul ardelenilor face afaceri cu aur în Africa.

Klein și Grigo plănuiesc să aducă la CFR Cluj și un sponsor puternic. Este vorba despre compania GE-Man, un brand german de băuturi energizante, dar care operează și pe nișa suplimentelor alimentare.

În 2024, Hendrik Klein a intermediat intrarea celor de la GE-man în viața clubului Schaffhausen, salvând gruparea elvețiană de la faliment. FC Schaffhausen se afla atunci în liga secundă, la un pas de colaps financiar, dar asocierea cu GE-man a salvat clubul.

Cine este Hendrik Klein

Hendrik Klein a fondat compania Da Vinci Invest AG în 2004, având ca scop de activitate administrarea investițiilor și tranzacționări bursiere. În 2010, firma administra active de peste 317 de milioane de euro.

Concret, Da Vinci Invest AG căuta discrepanțe de preț pe piețele financiare, cumpăra și vindea în așa fel încât să profite de diferențele dintre volatilitatea anticipată din piață și cea estimată.

În 2014, Klein a investit în Bruno Magli, un brand italian din industria modei (îmbrăcăminte și încălțăminte). De asemenea, el a fost asociat și cu Fritz Nols AG, unde a ocupat poziții de conducere și responsabilități în trading și asset management.

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