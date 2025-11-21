Pus în dificultate de dezvăluirile Gândul referitoare la cumnata sa care a fost angajată secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cătălin Drulă – liderul USR care este acum și candidat la Primăria Capitalei – spune că Alina Gîrbea nu este practic cumnata lui, ci fosta cumnată. În emisiunea Insider Politic, Drulă a vorbit despre o „relație de rudenie prin alianță, care nu mai există”.

„-Este o informație care circulă în mediul online, că v-ați pus cumnata într-o funcție publică!

Da, asta a fost vânturată de PNL, din păcate și din presă unii au preluat-o pe nemestecate, pentru că și inventaseră pe acolo o relație de rudenie care nu există, e vorba de Alina Gîrbea, este un profesionist în instituții europene.

Eu nu am nicio legătură cu numirea dumneaei, e făcută din vară de USR, a și făcut-o publică USR la vremea respectivă, eu nu mai fac parte din conducerea USR.

Nu e cumnata mea, este o relație de rudenie prin alianță care nu mai există, este fosta soție a fratelui partenerei mele.

Cariera ei politică nu are nicio legăturăcu mine, a lucrat cu Dacian Cioloș la Comisia Europeană înainte să fie Dacian Cioloș premier, când eu nici nu eram în politică, a fost în partidul celălalt, în Plus, are o carieră independentă.

E ceva urât și față de o femeie, cât timp eram în aceeași familie nu am discutat politică, dar atâta pot cei din PNL. Vă spuneam că din vară cred că e decisă numirea aceasta, cred că a fost anunțată și public de USR, și nu știu din ce motiv domnul Bolojan a întârziat cu numirea până acum.

–Credeți că a făcut-o intenționat?

Eu nu vreau să cred, pentru că eu am avut o relație bună cu domnul Bolojan și o relație de încredere și m-ar durea să fi fost așa, să fi făcut așa. Am văzut că mulți speculează, dar mai bine să fiu eu naiv decât să fiu cu păcat”, a spus Cătălin Drulă la emisiunea Insider Politic.