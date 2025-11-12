Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025

Înainte să sosească sărbătorile de iarnă, mai mulți pensionari român vor primi 150 lei în plus la pensie. Acești bani sunt oferiți sub forma unui ajutor financiar în decembrie 2025 celor care îndeplinesc anumite criterii. Acestea diferă de la o localitate la alta.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar unii dintre seniorii români vor avea posibilitatea de a primi 150 de lei în plus la pensie, banii fiind sub forma de ajutor financiar din partea autorităților locale. Pentru a intra în posesia acestei sume, pensionarii trebuie să îndeplinească anumite criterii. Acestea pot fi diferite, în funcție de localitate.

Ajutor financiar de 150 de lei cu ocazia Crăciunului

Banii sunt oferiți pensionarilor și persoanelor care provin din medii defavorizate. De pildă, în comuna Corbu din județul Constanța, persoanele care îndeplinesc anumite criterii pot primi suma de 150 de lei cu ocazia Crăciunului. Înscrierea are loc în perioada 4-28 noiembrie 2025.

„Se pot depune solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun 2025, pentru persoanele defavorizate, conform Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, astfel: – 150 de lei pensionarilor ale căror venituri din pensie/pensii cumulate la momentul depunerii cererii sunt de pana la 1.450 lei;

– 150 de lei – persoanelor cu handicap accentuat, grav,grav cu asistent personal;

– 150 de lei – titularilor de ajutor social și titularilor de ajutor de sustinere a familiei; Tichetele sociale se acordă pe bază de cerere tip, care se depune şi se înregistrează la sediul Primăriei comunei Corbu din strada Principala nr. 38, la Compartimentul Asistenta Sociala și

Autoritate Tutelara, în perioada 4 noiembrie – 28 noiembrie 2025, de luni până joi în intervalul orar 08:30 – 14:00, respectiv în intervalul orar 08:30 – 12:00, în zilele de vineri, însoţită de urmatoarele documente justificative, după caz: copie act de identitate solicitant;

copie cupon de pensie din care rezultă ca drepturile obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate sunt cel mult egale cu 1450 de lei;

copie certificat de încadrare în grad de handicap accentuat, grav sau grav cu asistent personal; Distribuirea tichetelor sociale se va realiza în perioada 15.12.2025 -19.12.2025, în programul de lucru al instituţiei, pe bază de semnătura”, transmite Primăria Corbu.

Ajutor financiar de 100 de lei seniorilor din Alexandria

Se oferă un sprijin în valoare de 100 de lei pensionarilor și persoanelor vulnerabile din Alexandria. Înscrierile au loc până la data de 21 noiembrie 2025, potrivit anunțului primăriei.

„Primăria Municipiului Alexandria, prin Direcția de Asistență Socială, informează cetățenii că, în conformitate cu H.C.L. nr. 45/2019, se acordă tichete sociale în valoare de 100 lei pe familie sau persoană singură, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Beneficiari sunt persoanele singure sau familiile care au domiciliul pe raza municipiului Alexandria și au venitul net lunar de maximum 1.281 lei/ lună/ membru de familie sau persoană singură. Acte necesare (însoțite de cererea și declarația pe propria răspundere): copie xerox de pe actele de identitate pentru toți membrii familiei; actele doveditoare ale veniturilor realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverințe de salariu (venit net); cupoane de pensii; alocații de stat; indemnizații (șomaj, handicap, creștere copil, plasament etc.); alte acte justificative, după caz. Cererile și declarațiile pe propria răspundere se pot ridica și depune la sediul Direcției de Asistență Socială Alexandria, situat pe str. Dunării, nr. 139. Perioada de depunere: 03 noiembrie 2025 – 21 noiembrie 2025. Informații suplimentare pot fi obținute la Direcția de Asistență Socială Alexandria”, transmite primăria.

Bonus pentru seniorii din Slatina și Năvodari

Un ajutor financiar de 150 de lei este oferit, iarna aceasta, și de Primăria Municipiului Slatina. De altfel, un bonus la pensie este oferit și la Năvodari, cererile putând fi depuse până la data de 28 noiembrie 2025. Primirea cererilor se va face la Cantina de Ajutor Social.

„În perioada 20 octombrie – 28 noiembrie 2025, Direcția Asistență Socială primește cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia sărbătorii Crăciunului 2025, oferite de Primăria Năvodari persoanelor defavorizate din oraș. Primirea cererilor se va face la Cantina de Ajutor Social (str. Sănătății, nr. 2, intrarea dinspre Serviciul Taxe și Impozite), după următorul program: Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri între orele 08:30 – 12:00, joi între orele 13:00 – 17:00. Persoanele îndreptățite (prevăzute de HCL nr. 35/21.02.2024) se vor prezenta cu actul de identitate în copie şi în original, pensionarii cu cuponul de pensie (copie) şi persoanele încadrate în grad de handicap cu certificatul de încadrare în grad de handicap (copie). Formularul de cerere se poate procura de la sediul Direcţiei Asistenţă Socială, dar și online (vezi link în primul comentariu) Distribuirea tichetelor sociale se va realiza în perioada 15 decembrie – 19 decembrie 2025, prin intermediul serviciilor poştale. Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot contacta Direcția de Asistență Socială Năvodari“, informează Primăria Năvodari.

Autorul recomandă:

Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o

Cele două adeverințe care devin obligatorii la dosarul de PENSIONARE. Schimbările importante despre care trebuie să știe angajatorii

Care este diferența dintre grupa I, grupa II și condițiile speciale de muncă