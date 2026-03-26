Ce a spus Nicușor Dan despre meciul Turcia-România, cu o oră înainte de baraj: „Nu vă răspund la întrebare!”

Nicușor Dan a răspuns mai multor întrebări, înaintea participării la Gala Colegiului Medicilor din România. Președintele României a fost întrebat dacă are un pronostic pentru meciul Turcia-România care are loc joi seară, 26 martie 2026, la Istanbul, de la ora 19:00.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă are vreo ipoteză legată de meciul care are loc, în această seară, la Istanbul. Turcia-România se joacă de la ora 19:00 pe stadionul lui Beșiktaș, iar partida poate fi văzută pe Prima TV. Dacă Naționala României va învinge, atunci fotbaliștii vor juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026.

„Nu am pronostic și am superstiții și de aceea nu vă răspund la întrebare”, a răspuns președintele României.

Ce spune despre Legea bugetului

De asemenea, președintele României a anunțat că va promulga Legea bugetului imediat ce o va primi.

„Constituţia mă obligă să primesc motivarea Curţii Constituţionale. Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni. În secunda în care vine motivarea Curţii Constituţionale promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autorităţile publice ca ea să intre… ştiţi că ea intră vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial. E important pentru ei ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Sursă foto: Mediafax Foto / Ștefan Petre

Sursă video: Facebook Administrația Prezidențială a României