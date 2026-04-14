Ce a pățit o fotbalistă din Iran după ce a cerut azil în Australia. Ulterior, sportiva și-a retras cererea

Zahra Ghanbari, una dintre cele șase fotbaliste din echipa națională feminină a Iranului, care au cerut azil în Australia, și-a schimbat decizia și s-a retras cererea. Astfel, ea s-a întors în țara sa natală, primind ulterior și o veste bună din partea autorităților. Acestea au anulat decizia prin care bunurile sportivei îi erau confiscate.

„Bunurile Zahrei Ghanbari, o fotbalistă din echipa națională feminină a Iranului, care fuseseră confiscate, au fost eliberate printr-o decizie judecătorească. Măsura a fost luată după o declarație de nevinovăție în urma schimbării comportamentului ei”, a anunțat – luni – agenția de știri iraniană Mizan, citată de Prosport.

Zahra Ghanbari a făcut parte dintr-un grup de șase jucătoare care au cerut azil în Australia, în luna martie, după ce jucaseră în Cupa Asiei feminină, chiar la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. De asemenea, azil a cerut și un membru din staff-ul echipei naționale a Iranului.

Atunci, ministrul australian de Interne, Tony Burke, declarase că țara sa oferise azil tuturor jucătorilor și membrilor staff-ului, înainte de plecarea lor în Iran, de teama că ar putea fi pedepsiți la întoarcerea acasă, după ce echipa a refuzat să cânte imnul național al Iranului la turneu, la primul lor meci. După acest moment, sportivele au fost etichetate drept „trădătoare” de către un prezentator al postului de radio de stat iranian IRIB.

Dar cinci dintre ei, inclusiv Ghanbari, s-au răzgândit ulterior și s-au întors în Iran împreună cu restul echipei, fiind primiți ca niște eroi în cadrul unei ceremonii speciale organizate în centrul Teheranului, pe 19 martie.

Iranul a jucat cele trei meciuri din grupele Cupei Asiei pe stadionul Gold Coast din Queensland pe 2, 5 și 8 martie, la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului.

