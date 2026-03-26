Pentru ce trebuie să aștepte până la 14 ani fiica lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru

În cadrul unui interviu, Mirabela Grădinaru (42 de ani), partenera de viață președintelui României, Nicușor Dan (56 de ani), a adus în atenție o regulă care i-a fost impusă fiicei sale, până la vârsta de 14 ani. Partenera lui Nicușor Dan a abordat o temă cât se poate de actuală, și anume relația celor mici cu tehnologia și modul în care sunt influențați de ea. Interviul a fost susținut după ce Mirabela Grădinaru a luat parte la summitul organizat de Melania Trump.

„Până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja”

Cu gândul de a-și proteja copilul față de efectele neplăcute pe care tehnologia le-ar putea avea asupra sa, Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au impus o regulă în viața privată. Și anume, ca fetița lor să poată avea un telefon mobil abia după vârsta de 14 ani.

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani. De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja. Și de aici vine presiunea.

Există presiune la școală că ceilalți copii au. Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: «Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi?». Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, și cu telefonul. Dacă însă, într-adevăr, credința părintelui este că nu e nevoie să-i dea telefonul, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-i valideze copilul”, a explicat Mirabela Grădinaru, la Antena 3 CNN.

„Cred că ar trebui să conștientizăm că expunerea la tot ce înseamnă lumea asta digitală vine și cu consecințe. Nu înseamnă să restricționăm, dar în același timp, părinții trebuie să conștientizeze că în spate se ascund și niște pericole. În momentul în care părinții sunt informați corect, ulterior vor putea lua decizii în consecință”, a mai precizat Mirabela Grădinaru.

Ce a vorbit cu Brigitte Macron

De altfel, Mirabela Grădinaru a relatat faptul că a purtat o discuție privată cu Brigitte Macron. Prima Doamnă a Franței a prezentat o serie de idei legate de expunerea copiilor la tehnologie. A adus în atenție studii, precizând că există câteva direcții pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze. Și anume, fără expunerea la ecrane până la vârsta de 3 ani. Apoi, utilizarea dispozitivelor sub supraveghere până la 6 ani și telefon mobil abia de la vârsta de 13 ani.

„Doamna Macron s-a poziționat foarte ferm într-o zonă restrictivă. Și acum, dânsa, pentru că am discutat în privat, după conferință, a explicat faptul că sunt studii. Adică în momentul în care dânsa a venit și a prezentat aceste idei, nu sunt ideile dânsei, ci pur și simplu, în urma unor studii, specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze”, a spus Mirabela Grădinaru.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Nechez / Alexandru Dobre / Andreea Alexandru