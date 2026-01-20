Ce alimentație are Lora. ”Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”

Lora, în vârstă de 43 de ani, a explicat că încearcă să fie cât mai atentă la alimentația sa. ”Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a spus artista.

Lora a explicat, pentru click.ro, că a început să mănânce mai multe supe și să aibă mai multă grijă la alimentație după ce, la analize, i-a ieșit colesterol mai mare.

”La mâncare, având în vedere că mi-a ieșit colesterolul puțin mare la analize, cred că și din cauza stresului, am început anul cu foarte multe supe, mănânc multe supe. Soțul meu îmi gătește foarte bine și îi place mult să gătească. Nu mai mănânc legume la grătar că am înțeles că e mai bine să le fierbi al dente decât să fie făcute la grătar. Am mutat tot ce ține de fructe în prima parte a zilei și niciodată după ce mănânc ceva carne. Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a detaliat Lora.

Artista a mărturisit și că anul acesta vrea să se apuce de pilates:

”Anul ăsta am pe lista niște lucruri pe care nu le-am făcut până acum și vreau să le fac. Pe partea de întreținere corporală mă apuc de pilates, am auzit foarte multe lucruri bune și sunt foarte curioasă, am auzit foarte multe lucruri bune despre pilates și mi-am propus anul ăsta să nu mai amân și să încep să fac pilates”.

Lora, la al doilea mariaj

Lora este unul dintre numele importante din industria muzicală din România. Pe lângă cariera muzicală, Lora se ocupă și de afaceri cu produse cosmetice.