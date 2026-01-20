Prima pagină » Actualitate » Ce alimentație are Lora. ”Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”

Ce alimentație are Lora. ”Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”

20 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Ce alimentație are Lora. ”Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”
Galerie Foto 15
Ce alimentație are Lora

Lora, în vârstă de 43 de ani, a explicat că încearcă să fie cât mai atentă la alimentația sa. ”Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a spus artista.

Lora a explicat, pentru click.ro, că a început să mănânce mai multe supe și să aibă mai multă grijă la alimentație după ce, la analize, i-a ieșit colesterol mai mare.

”La mâncare, având în vedere că mi-a ieșit colesterolul puțin mare la analize, cred că și din cauza stresului, am început anul cu foarte multe supe, mănânc multe supe. Soțul meu îmi gătește foarte bine și îi place mult să gătească. Nu mai mănânc legume la grătar că am înțeles că e mai bine să le fierbi al dente decât să fie făcute la grătar. Am mutat tot ce ține de fructe în prima parte a zilei și niciodată după ce mănânc ceva carne. Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a detaliat Lora.

Artista a mărturisit și că anul acesta vrea să se apuce de pilates:

”Anul ăsta am pe lista niște lucruri pe care nu le-am făcut până acum și vreau să le fac. Pe partea de întreținere corporală mă apuc de pilates, am auzit foarte multe lucruri bune și sunt foarte curioasă, am auzit foarte multe lucruri bune despre pilates și mi-am propus anul ăsta să nu mai amân și să încep să fac pilates”.

Lora, la al doilea mariaj

Lora este unul dintre numele importante din industria muzicală din România.  Pe lângă cariera muzicală, Lora se ocupă și de afaceri cu produse cosmetice.

În plan personal, Lora a fost căsătorită cu comediantul Dan Badea. După doi ani de mariaj, pe 13 octombrie 2014 cei doi au divorțat oficial. În prezent, Lora formează o familie cu Ionuț Ghenu.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
14:35
Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
ALERTĂ Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
14:21
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
IMOBILIARE Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
13:42
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
ANALIZĂ Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul
13:20
Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
De ce ne place zahărul și când începe, de fapt, să ne facă rău
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
FLASH NEWS Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
14:01
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
ULTIMA ORĂ Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
13:26
Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
13:20
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
DECIZIE Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
13:15
Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”
13:14
Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe