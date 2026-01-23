Prima pagină » Actualitate » Poți să schimbi yala la ușă, dacă ești chiriaș? Ce arată legea

23 ian. 2026, 14:41, Actualitate
Ai posibilitatea să schimib yala la ușă, în condițiile în care ești chiriaș în locuința respectivă? Aceasta reprezintă una dintre întrebările pe care multe persoane și le adresează, atunci când se decid să stea în chirie. Este permisă o astfel de schimbare? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci în ce condiții? Iată mai jos, în articol, ce arată legislația în vigoare.

Există o multitudine de întrebări pe care chiriașii și le pot adresa, atunci când își mută lucrurile într-o nouă locuință. După semnarea cererii de înregistrare a contractelor de locațiune (formular C168), există situații în care chiriașul fie are anumite pretenții, fie dorește să efectueze anumite modificări în locuință. În mod normal, legea arată, negru pe alb, că multe dintre modificări trebuie să fie discutate și aprobate de proprietar.

Una dintre modificări este legată de yala de la intrarea în casă – poate fi aceasta schimbată fără să fie înștiințat proprietarul? Mai înainte de toate, trebuie să știi că Legea nr. 287/2009 din Codul Civil reglementează procedeul de închiriere a unei locuințe în România.

De știut faptul că printre drepturile chiriașului se află și dreptul de a primi locuința într-o stare corespunzătoare, cu scopul de a fi locuită. De asemenea, este reglementat și dreptul de utilizare a locuinței fără tulburări și, important, dreptul la intimitate și la protejarea vieții private. Totodată, atunci când există necesitatea unor reparații majore, chiriașul are dreptul să facă o solicitare către proprietar în acest sens.

Doar anumite modificări pot fi efectuate de chiriaș / foto: Envato

Potrivit legii, proprietarul nu are voie să pătrundă în domiciliu, fără acordul chiriașului. De asemenea, nu poate să intre pe proprietate nici fără să aibă vreun motiv justificat. Totuși, legea românească nu arată explicit dacă chiriașul poate să schimbe yala de la intrare. Schimbarea ei, în schimb, poate însemna o măsură de securitate. Chiar și în aceste condiții, este considerată o modificare, ceea ce înseamnă că trebuie adusă la cunoștință proprietarului, arată Click.

