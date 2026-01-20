Prima pagină » Actualitate » Prin ce operație a trecut Mihaela Bilic. ”Mă bucur că am luat această decizie”

Prin ce operație a trecut Mihaela Bilic. ”Mă bucur că am luat această decizie”

20 ian. 2026, 11:30, Actualitate
Prin ce operație a trecut Mihaela Bilic. ”Mă bucur că am luat această decizie”
Galerie Foto 13
Mihaela Bilic, operație la început de an

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală. ”Mă bucur că am luat această decizie”, a mărturisit aceasta.  

Binecunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic a trecut printr-o operație de curând. Aceasta s-a lăsat pe mâna specialiștilor din cauză că avea probleme cu vederea.

Mihaela Bilic a suferit o intervenție de schimbare a cristalinului. Pe contul său de Facebook a explicat ce probleme avea cu vederea și a vorbit și despre operația prin care a trecut.

”Cum am început anul? Cu alți ochi. La propriu!!😳🤩 Oare v-ați gândit vreodată cum e să nu mai vezi clar mâncarea din farfurie și nici fața omului cu care vorbești? Îngrozitor, umilitor, întristător!  Câtă vreme ochii sunt buni și vezi bine, consideri că așa e normal. Apoi încep să vezi scrisul în ceață, să ai dureri de cap și să-ți tai unghiile odată cu pătrunjelul pentru ciorbă. Și asta pare că e normal, odată cu îmbătrânirea.

Mai devreme sau mai târziu cu toții ajungem să purtăm ochelari, vârsta își spune cuvântul și ochiul trebuie ajutat. Însă ce te faci când nu te poți obișnui nici cu ochelari, nici cu lentile de contact, când nu poți citi mai mult de 20 de pagini fără să-ți explodeze capul de durere, când realizezi că ar trebui să porți nu una, ci două perechi de ochelari?!?😱”, a menționat Mihaela Bilic în mediul online.

Prin ce operație a trecut Mihaela Bilic. ”N-am vrut să aștept până la 70 de ani ca să fac cataractă și să mă operez”

”Ochii se strică treptat și viața noastră devine mai tristă și mai goală. Din cauza problemelor de vedere renunțăm la activități care ne făceau plăcere și ne aduceau bucurie. În ultimii 2 ani eu am schimbat 3 perechi de ochelari și cu toate astea citesc doar de nevoie, am abandonat cutiile de Lego și Puzzle, nu mai meșteresc prin casă, evit șurubelnița și ciocanul, iar nasturii îi cos pe pipăite😢

Poate că îmbătrânirea e normală, dar nu e normal să te transformi într-o cârtiță oarbă care stă în canapea cu ochii în tavan. Resemnarea în fața vârstei și limitarea activităților practice prin gospodărie sunt greu spre imposibil de acceptat. Ce faci când ochelarii nu sunt de ajutor? Schimbi ochii, adică chirurgie!😱

Știu că sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că vrei operație de schimbare de cristalin pe un cristalin sănătos. Doctorii recomandă prudența, dar eu n-am vrut să aștept până la 70 de ani ca să fac cataractă și să mă operez. Pentru mine calitatea vieții este mai importantă, vreau să fiu un om activ și informat, am nevoie de ochi buni acum, la 55 de ani!😎

Dorința de a citi a fost mai mare decât frica de a mă opera și mă bucur că am luat decizia asta! Nu știu cat este de complicată intervenția pentru chirurg, însă pentru pacient este miraculos- de azi pe mîine îți recapeți vederea de altădată. În naivitatea mea chiar l-am întrebat pe medic de ce nu apelează toată lumea la operație, dacă totul este atât de simplu și rapid? Iar răspunsul a fost neașteptat: “de frică”, a mai explicat medicul nutriționist.

Mihaela Bilic a încheiat spunând cum se simte după ce s-a lsat pe mâna specialiștilor:

”Mai mult de 80% din informațiile exterioare le primim prin intermediul ochilor, vederea este cel mai prețios dintre simțuri. Dacă aveți ochi buni, prețuiți-i. Iar dacă s-au stricat, găsiți specialiștii care să vă recomande soluția cea mai bună pentru voi. Vreau să știți că există operație de schimbare de cristalin cu scop refractiv, care se face la persoane “tinere”, fără cataractă😜 La mine a fost nevoie de 2 cristaline diferite ca să fie corectat și astigmatismul și deficitul de vedere pentru aproape și la distanță. Acum totul a devenit limpede precum cristalul, am zero dioptrii și am scăpat de ochelari! Performanțele medicale în domeniul oftalmologiei sunt uluitoare, merită să avem curajul să ne “reparăm”🤩”.

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Ești chiriaș? Ce ai voie să schimbi în locuință, potrivit legii
12:26
Ești chiriaș? Ce ai voie să schimbi în locuință, potrivit legii
SPORT Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”
12:19
Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”
ULTIMA ORĂ Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană
12:06
Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană
FLASH NEWS Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile
11:43
Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile
TURISM Locul unic din România care a lăsat-o uimită pe Valentina, o tânără din China. „Nu este o planetă extraterestră”
11:38
Locul unic din România care a lăsat-o uimită pe Valentina, o tânără din China. „Nu este o planetă extraterestră”
NEWS ALERT România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
11:28
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Descoperire îngrijorătoare despre paharele de cafea de unică folosință
PROTEST 🚨 Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
12:27
🚨 Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer
12:24
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer
FLASH NEWS Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
12:11
Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
12:09
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
Gândul de Vreme Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
12:00
Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
FLASH NEWS Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos
11:55
Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos

Cele mai noi

Trimite acest link pe