Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu. Câți bani primesc lunar, de fapt

Pe baza datelor raportate de angajați pe platformele de profil și a ofertelor de recrutare active la începutul anului 2026, CSID arată care sunt salariile în cele mai mari lanțuri de farmacii din țară: Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu.

Estimările includ salariul de bază, plus bonusuri din vânzări și tichete, acolo unde sunt acordate. De asemenea, sumele pot varia în funcție de oraș, experiență, program (normă întreagă sau ture extinse) și performanță individuală.

Astfel, în 2026, venitul net lunar al unei farmaciste dintr-o farmacie mare din România se situează, în general, între 4.000 și 7.000 de lei, cu perspective mai bune în rețelele cu volum mare de vânzări și politici de bonusare clare.

Dr. Max

Dr. Max se află în topul veniturilor din domeniul farmaceutic, salariul de bază fiind estimat între 4.200 și 5.500 de lei net, la care se adaugă bonusuri și tichete cuprinse între 800 și 1.500 de lei. Venitul net lunar total poate ajunge la 5.000 – 7.000 de lei. Bonusurile sunt în strânsă legătură cu vânzările, iar atingerea targetului lunar poate crește câștigul final în mod semnificativ.

Catena

Catena are un sistem de bonusare bazat pe performanță. Salariul de bază se situează între 4.000 și 5.200 de lei net, iar bonusurile și tichetele pot aduce un plus de 700 – 1.200 de lei. Așadar, o farmacistă poate încasa lunar între 4.700 și 6.400 de lei.

Farmacia Tei

Farmacia Tei are printre cele mai competitive salarii de bază din piață, situate între 4.500 și 6.000 de lei net și, chiar dacă bonusurile sunt un pic mai moderate, între 500 și 1.000 de lei, venitul total ajunge la 5.000 – 7.000 de lei net lunar. Accentul este pus mai mult pe salariul fix decât pe targeturi de vânzări.

Help Net

La Help Net, salariul de bază este estimat între 3.800 și 5.000 de lei, iar bonusurile și tichetele pot adăuga 600 – 1.100 de lei. Astfel, venitul total net se situează între 4.400 și 6.100 de lei. Sistemul de bonusare este ceva mai echilibrat, fiind corelat atât cu vânzările, cât și cu respectarea procedurilor interne.

Dona

Farmaciile Dona oferă salarii de bază cuprinse între 3.700 și 4.800 de lei net, la care se adaugă bonusuri între 500 și 900 de lei. Venitul total lunar ajunge la 4.200 – 5.700 de lei. Acest lanț este ales, în general, de farmacistele aflate la început de carieră, datorită stabilității și programelor interne de formare, scrie sursa citată.

Sensiblu

La Sensiblu, salariul de bază se încadrează între 4.000 și 5.100 de lei, iar bonusurile și tichetele pot aduce un plus de 600 – 1.000 de lei. Venitul net lunar estimat este de 4.600 – 6.100 de lei, în timp ce bonusurile sunt legate de vânzări, dar și de indicatori de calitate.

În concluzie, cele mai multe lanțuri mari de farmacii oferă bonusuri din vânzări, care pot crește semnificativ venitul net atunci când sunt atinse targeturile

Diferențele sunt date, în special, de structura bonusurilor și de nivelul salariului de bază.

