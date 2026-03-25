Ce salariu are un mecanic de locomotivă la compania de stat Carpatica Feroviar. Sporurile și beneficiile care cresc considerabil veniturile

Compania de stat Carpatica Feroviar, lansată în octombrie 2024 pentru a susține transportul strategic pe cale ferată, se remarcă prin pachetele salariale oferite angajaților, în special mecanicilor de locomotivă. Deși salariul de bază este unul competitiv, veniturile ajung să fie semnificativ mai mari datorită sporurilor și beneficiilor incluse.

Societatea a fost creată pentru a prelua atribuțiile și activele CFR Marfă, aflată în procedură de faliment. Carpatica Feroviar are rolul de a asigura continuitatea transporturilor esențiale la nivel național.

Program de lucru flexibil și compensarea orelor suplimentare

Potrivit datelor publicate de Club Feroviar, salariul net lunar al unui mecanic de locomotivă începe de la 6.380 de lei. Suma crește considerabil prin aplicarea sporurilor specifice domeniului: 25% pentru activitatea desfășurată pe timp de noapte, 15% pentru lucrul în zilele de weekend și 100% pentru munca în zilele de sărbătoare legală.

Salariul brut ajunge la aproximativ 10.900 de lei.

Pe lângă salariu și sporuri, mecanicii primesc și alte avantaje. Printre acestea se numără tichete de masă acordate pentru fiecare zi lucrătoare, cu excepția angajaților care depășesc pragul de 8.000 de lei net lunar. De asemenea, există și o clauză de mobilitate de 1.350 lei, formată din indemnizație de 1.150 lei plus decont de transport fix de 200 lei. De această clauză beneficiază personalul care își desfășoară activitatea în diferite zone de exploatare ale companiei.

Mecanicii de locomotivă au un program de lucru variabil, în funcție de necesitățile operaționale, și beneficiază de 24 de zile de concediu de odihnă pe an. Conform prevederilor din Codul Muncii, orele suplimentare nu sunt plătite direct, ci compensate prin timp liber acordat ulterior, în termen de până la 90 de zile.

Salarii aliniate la nivelul pieței

Conducerea companiei Carpatica Feroviar susține că nivelul de salarizare este competitiv în raport cu ceilalți operatori de marfă pe cale ferată din România. Potrivit directorului Daniel Apostolache, grila de salarizare a fost stabilită în urma unei evaluări detaliate a fiecărei funcții, ținând cont de responsabilități, impact și structura de personal.

„Salariile sunt competitive, sunt în Top 5 transportatori feroviari de marfă din România. Am analizat totul, am plecat de la evaluarea fiecărui post, plecând de la directorul general. Am dat punctaj maxim, apoi, la fiecare funcţie ierarhică, le-am analizat , am dat scoruri în funcţie de impact, număr salariaţi în buget, a rezultat un scor şi aşa am ajuns la muncitorul necalificat”, a explicat Apostolache.

Carpatica Feroviar operează în prezent cu material rulant preluat de la fostul operator național CFR Marfă și are ca obiectiv susținerea transporturilor de marfă considerate critice pentru economie.

În contextul în care societatea se află la început de activitate, angajații săi beneficiază de pachete salariale și condiții de muncă care poziționează compania printre cei mai competitivi angajatori din sectorul feroviar românesc.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vicepremierul Oana Gheorghiu caută pe Facebook candidați pentru Consiliul de Administrație al noii companii Carpatica Feroviar

Ministrul Transporturilor: Capitalizarea CARPATICA FEROVIAR este aproape finalizată, după modelul aplicat la Alitalia

CFR Marfă va fi LICHIDATĂ. Carpatica Feroviar România va prelua serviciile societății

GUVERNUL aprobă înființarea unei societăți comerciale feroviare „de interes strategic” / CFR Marfă înlocuită cu SC Carpatica Feroviar SA