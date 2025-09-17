Prima pagină » Actualitate » Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor

17 sept. 2025, 13:53, Actualitate
Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025

Să fii zidar nu e ușor. Munca depusă în aria construcțiilor este considerabilă, muncitorii fiind nevoiți să ridice și să care constant elemente de construcție. În anumite țări, salariul este pe măsura efortului. Totuși, situația s-a mai schimbat, în ultimii ani. În Spania, de pildă, salariile au scăzut dramatic. Iată cu cât este plătit pe oră un muncitor în Spania care se expune, zilnic, în fața unor riscuri.

Zidăritul a devenit o muncă grea plătită tot mai puțin. În Spania, de exemplu, în ultimii ani, situația s-a schimbat. Dacă înainte industria construcțiilor era un „motor” al economiei, acum realitatea stă cu totul diferit. Salariile lunare au scăzut dramatic, în timp ce condițiile de muncă au răms la fel de dure și chiar riscante.

„Îngheți de frig, te topești de cald, îți rupi spatele… La final, toți suntem terminați. Într-o zi obișnuită, mutăm între 50 și 100 de saci de ciment. Toată ziua stai aplecat, ridici greutăți, iar când ajungi acasă, cel mai tare te dor genunchii și spatele”, mărturisește Pascual, zidar cu experiență.

Cu cât este plătit un zidar în Spania

Muncitorii se expun la riscur multiple, pe șantier. De la lucrul pe schele, la înălțime, până la coordonarea utilajelor grele pentru construcții. Desigur, greutăți pot fi întâmpinate și la căratul și aplecatul excesiv. Cândva, meseria de zidar a fost plătită pe măsura așteptărilor, dar acum realitatea este diferită în Spania.

Rareori, un muncitor calificat reușește să ajungă la salariul de 1.600 de euro. În cazul unui șef de echipă, salariul abia ajunge la 1.800 de euro.

„Înainte de criză, un zidar putea câștiga 3.000 sau 4.000 de euro pe lună, dar acum, cu noroc, iei 1.200. Un mecanic îți cere 34 sau 40 de euro pe oră, dar un zidar nu primește mai mult de douăzeci și ceva, deși munca noastră e mai periculoasă”, a explicat Pascual.

Meseria este evitată de tot mai mulți tineri spanioli, motiv pentru care majoritatea muncitorilor aflați, acum, pe șantiere sunt imigranți, arată b1tv.ro.

Sursă foto: colaj Shutterstock

