Ce se întâmplă dacă nu ai reușit să pui în practică rezoluțiile de Anul Nou, iar ianuarie se apropie deja de final. Sfaturile unui psiholog

De ce nu-mi pot ține promisiunea de a mă lăsa de fumat, de a merge la sală sau de a economisi niște bani? Rezoluțiile de Anul Nou pe care ni le-am făcut, bazate pe voința noastră de neclintit, încep să se clatine, dacă nu chiar să dispară fără urmă, pe măsură ce luna ianuarie trece. Psihologia oferă răspunsul la această dilemă.

„Nu este vorba atât de lipsă de voință, cât de lipsă de planificare ”, a explicat Leyre San Martín, profesoară la Facultatea de Educație și Psihologie a Universității din Navarra, într-un interviu pentru EFE.com.

An nou, rezoluție nouă

„În fiecare an există o tendință universală de a stabili noi obiective . Noi, oamenii, avem nevoie de ritualuri de tranziție care să ne ajute să ne organizăm experiența, să deschidem noi cicluri și să închidem altele”, afirmă psihologul.

Psihologul consideră că obiectivele pot fi înțelese ca „o conversație între sinele actual și sinele ideal” și în acest fel „sunt benefice în sine, adică ne ajută să realizăm ceea ce vrem să devenim, dar sunt dificile, iar uneori a ajunge acolo nu este ușor”.

„Am început noul an cu un nivel elevat de motivație, dar motivația scade. Este firesc”, a subliniat ea.

Importanța planificării

Deci, ce greșesc? Pentru Leyre San Martín, este mai puțin o lipsă de voință și mai mult o problemă de planificare deficitară, subliniind că unul dintre principalele motive pentru renunțare este că „avem tendința să ne stabilim obiective ambițioase, nerealiste și foarte abstracte”.

Secretul este să ne gândim cu atenție la obiectivele pe care vrem să le atingem anul acesta, să le selectăm și să le prioritizăm.

„Acest lucru ne va ajuta, în momentele în care s-ar putea confrunta cu dificultăți sau cu lipsă de motivație, să știm unde să ne concentrăm puțina energie pe care o avem”, a comentat ea.

Și cu cât suntem mai specifici, cu atât mai bine. Cu alte cuvinte, să nu ne propunem să „economisim ceva”, ci mai degrabă, de exemplu, să economisim 50 de euro pe lună. Aceste obiective concrete, a subliniat ea, „ne vor ajuta să măsurăm progresul, să vedem dacă le realizăm pe parcurs și ne vor motiva mai mult, pentru că vom avea dovezi obiective că reușim”.

De asemenea, ajută să nu copiem obiectivele altora sau să ne asumăm cele „tipice”, ci să le luăm în considerare pe cele care se potrivesc cu obiectivele și valorile noastre personale. E mai bine să le spunem și altora și să ne stabilim singuri stimulente.

Deși fiecare are propriul mod de a face lucrurile, San Martín a subliniat că a le spune celorlalți care este scopul nostru funcționează de obicei: „Implicarea și transformarea în martori a oamenilor din jurul nostru pe care i-am angajat în acest demers ne poate ajuta în acele momente în care ne clătinăm puțin mai mult.”

Totodată, nu ar fi rău să ne stabilim stimulente, mici recompense, în ceea ce ar trebui să considerăm o călătorie potențial îmbogățitoare. Pentru San Martín… „trebuie să vedem aceste obiective ca pe un proces de învățare, o dezvoltare a altor competențe, a altor aptitudini pe care poate nu știam că le avem. Trebuie să vedem acel scop, acel obiectiv, ca pe o cale de a ne cunoaște mai bine , de a dezvolta părți din noi înșine pe care poate le aveam mai ascunse”.

Dar, dacă în ciuda a tot, nu reușim să atingem obiectivul… trebuie să știm cum să interpretăm situația și să vedem „dacă este vorba de un eșec real sau de propria noastră interpretare a abandonului, a cerințelor autoimpuse sau a vinovăției excesive, care ne paralizează și ne împiedică să mergem mai departe”.

„Desigur, suntem ființe sociale, iar împărtășirea și dăruirea către ceilalți ne fac oameni mai buni”, a mai afirmat Leyre San Martín, oferind și un ultim sfat: rezoluțiile de Anul Nou pot fi orientate și către alte persoane , cum ar fi socializarea mai intensă sau sprijinirea unui ONG.

