Ce spune fosta soție a lui CRBL despre pensia alimentară plătită de acesta. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”

Elena, fosta parteneră de viață a lui CRBL, a vorbit despre pensia alimentară plătită de acesta pentru fiica lor. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”, a spus aceasta.

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei Simplu, cu care a lansat opt albume.

În plan personal, CRBL a format o familie cu Elena Vîșcu , împreună cu care are o fetiță, Alessia. CRBL și soția sa au ajuns la separare , iar la o lună după aceea artistul a cunoscut-o pe Olga, actuala sa iubită. După divorțul de CRBL, fosta soție a acestuia și fiica lor, Alessia, s-au întors în Republica Moldova, țara natală a ex-partenerei de viață a artistului. La emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu” , Elena a vorbit despre pensia alimentară pe care acesta o plătește pentru fiica lor.

Ce spune fosta soție a lui CRBL despre pensia alimentară plătită de acesta. ”Mulți au senzația că acea pensie alimentară revine mamei”

”Dacă nu uităm să o plătim, da (n.r. se descurcă financiar cu pensia alimentară). Sunt momente și momente. Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm. Nu se văd anumite lucruri”, a declarat fosta soție a lui CRBL, citată de protv.ro.