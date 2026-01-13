Prima pagină » Actualitate » Ce spune fosta soție a lui CRBL despre pensia alimentară plătită de acesta. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”

13 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Elena, fosta parteneră de viață a lui CRBL, a vorbit despre pensia alimentară plătită de acesta pentru fiica lor. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”, a spus aceasta.

Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei Simplu, cu care a lansat opt albume.

După divorțul de CRBL, fosta soție a acestuia și fiica lor, Alessia, s-au întors în Republica Moldova, țara natală a ex-partenerei de viață a artistului.
La emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Elena a vorbit despre pensia alimentară pe care acesta o plătește pentru fiica lor.

”Dacă nu uităm să o plătim, da (n.r. se descurcă financiar cu pensia alimentară). Sunt momente și momente. Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm. Nu se văd anumite lucruri”, a declarat fosta soție a lui CRBL, citată de protv.ro.

”Mulți au senzația că acea pensie alimentară revine mamei. Nu este așa, e pentru copil. Nu este doar școala, sunt foarte multe cheltuieli, adică îmbrăcat, încălțat, mâncat, activități și lista continuă. Norocul meu sunt părinții”, a adăugat Elena.

