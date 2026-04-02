Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, în mandatul căreia au fost trimise piesele de tezaur în Olanda – coiful de la Coțofenești împreună cu cele două brățări dacice, salută recuperarea pieselor de tezaur și taxează modul în care anumiți lideri politici din România au folosit acest incident pentru a denigra experții din domeniu. În trecut, Raluca Turcan încerca să-și nege vina și argumenta că nu intră în sarcina unui ministru al Culturii să păzească expozițiile din străinătate.

Deși la acea vreme, Turcan a respins orice critică și a susținut că Ministerul Culturii nu are nicio responsabilitate pentru paza tezaurului, acum revendică succesul moral al operațiunii. Atunci, opoziția și premierul în funcție i-au cerut demisia Ralucăi Turcan.

Fosta ministră a evidențiat profesionalismul polițiștilor români și olandezi, dar și respectarea contractului de asigurare.

„Contractul de asigurare a fost unul solid, dovadă că olandezii au plătit imediat despăgubirea de aproape 6 milioane de euro. Poliția olandeză s-a străduit foarte mult și nu a abandonat căutarea, deoarece asigurarea a fost mare și nimeni nu și-a imaginat că vor ajunge să o plătească vreodată. Felicitări, de asemenea, Poliției Romane, pentru profesionalism si determinare!”

„Nici specialiștii din muzee, nici oamenii politici nu pot controla când dau hoții spargeri”

Raluca Turcan a punctat faptul că, în loc de unitate în fața unei infracțiuni, în România s-a asistat la un „atac profund nedrept” împotriva profesioniștilor.

„Să nu uităm un lucru profund nedrept care s-a întâmplat în Romania – specialiști cu o reputație profesională ireproșabilă din domeniul muzeal au fost atacați și denigrați din cauza unor hoți! Un prim ministru si un partid aflat la guvernare si-au făcut o temă de campanie din atacarea unor oameni fără nicio vină! Și la ce i-a ajutat? La nimic. Nici specialiștii din muzee și nici oamenii politici nu pot controla când dau hoții spargeri.”

Potrivit acesteia, atenția publică ar fi trebuit să se concentreze pe prinderea infractorilor, nu pe „vânători de vrăjitoare” îndreptate împotriva celor care își fac treaba corect.

Lecție de prețuire a culturii

Întrebată dacă scandalul și mediatizarea furtului vor atrage mai mulți vizitatori la muzeu, Turcan a declarat că prețuirea valorilor naționale nu ar trebui să depindă de astfel de „nenorociri”. Totuși, ea speră ca acest episod să schimbe mentalitatea față de patrimoniul românesc.

„Este de dorit ca românii să prețuiască mai mult cultura, fără să existe situații din acestea în care niște hoți lovesc într-o țară europeană, într-o expoziție care era carte de vizită pentru România. Deci poate dacă ar trebui să reținem ceva din acest eveniment, este să prețuim mai mult cultura și oamenii de valoare ai țării.”

