Ce temperatură maximă poate suporta corpul unui om. Ce arată un studiu

19 aug. 2025, 13:17, Actualitate
Ce temperatură maximă poate suporta corpul unui om

Un studiu arată ce temperatură maximă poate suporta corpul unui om. Expunerea directă în razele soarelui, pe un timp îndelungat, poate avea efecte periculoase asupra organismului uman.

A fost efectuat un studiu legat de temperatura maximă pe care corpul uman o poate suporta. De-a lungul anilor, specialiștii au tras un semnal de alarmă asupra modului în care se face expunerea la soare. Expunerea directă și îndelungată poate să declanșeze diverse probleme de sănătate, de la insolație până la arsuri ale pielii. În cazuri extreme, expunerea în canicula excesivă poate fi fatală.

Copiii și vârstnicii sunt printre cei mai vulnerabili în fața caniculei. Expunerea la temperaturi extreme poate fi periculoasă și în cazul persoanelor care nu se confruntă cu nicio problemă de sănătate. Explicația este simplă. Corpul uman poate intra în „colaps”, pentru că nu se poate adapta termic prin transpirație.

Acest fenomen poartă denumirea de „bulb umed”, susțin specialiștii. În condițiile în care umiditatea este scăzută, iar temperatura este ridicată (sau invers), organismul nu cedează. Totuși, dacă există o creștere simultană a celor două variabile (umiditate și temperatură), atunci organismul poate intra în „colaps”, arată Ziare.com.

Specialiștii au arătat faptul că la o temperatură a aerului de 46,1°C și o umiditate de 30%, corpul va percepe o temperatură aproximativă de 30,5°C.

Pe de altă parte, la valoarea termică de 38,9°C, cu umiditate de 77%, organismul va resimți o temperatură de 35°C. Se consideră a fi un prag critic pentru supraviețuire.

Datele au fost publicate în revista „Science Advances”, în anul 2020.

Sursă foto: colaj Envato – rol ilustrativ

Mediafax
