Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă

Alina Laufer a pregătit cea mai simplă rețetă de tartă cu struguri. Iată ce ingrediente trebuie să utilizezi pentru a pregăti un desert delicios de toamnă, dar și modul de preparare.

Alina Laufer a pregătit un desert perfect pentru această toamnă. În cadrul emisiunii „Să crești mare”, difuzat la Kanal D, aceasta a preparat o tartă cu struguri, cu un aluat fraged.

Pentru această rețetă vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

Făină;

Zahăr pudră;

Margarină;

Untură;

Gălbenușuri;

Iaurt;

Cremă de vanilie;

Struguri;

Gelatină;

Sare.

Cum se prepară tarta cu struguri

Alina Laufer a început prin a pregăti un aluat fraged pentru tartă, utilizându-se de ingrediente simple. După ce a fost făcută compoziția pentur aluat, se va lăsa la frigider. Apoi, se va întinde pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, iar în mijloc se pot adăuga greutăți speciale pentru copt, pentru ca aluatul să-și păstreze forma.

„Facem un aluat fraged pentru că este partea cea mai importantă din această tartă. Avem nevoie de următoarele ingrediente: de făină, de puțină sare, puțin zahăr, pudră, de margarină și puțină untură, gălbenușuri de ou, iaurt, cremă de vanilie, struguri și puțină gelatină. Dacă vă întrebați ce e fasolea aceasta de aici, este doar pentru coptură. Punem și margarina, puțină sare. Adăugăm zahărul pudră, iaurtul și gălbenușurile. Aluatul trebuie amestecat maximum un minut.

Îl punem într-o pungă și îl lăsăm să se odihnească la frigider. Pentru că trebuie să se coacă goală, pregătim o hârtie de copt pe care o să o punem deasupra. Puteți să folosiți dacă aveți niște greutăți speciale pentru copt sau puteți să faceți ca mine și să folosiți orice fel de boabe aveți prin casă. Fasole, năut”, a explicat Alina Laufer.

Odată ce aluatul s-a copt, trebuie să fie pregătită crema. Pentru compoziția ei, Alina Laufer a utilizat prafă de cremă instant, lapte rece (750 mililitri), apoi, la final, gelatină.

„Tarta noastră este gata. Am lăsat-o puțin să se răcească, timp în care noi pregătim crema. Avem aici praf de cremă instant. Să știți că nu este nicio rușine să-l folosiți. Și 750 ml de lapte cât mai rece. Crema este gata. Arată minunat. Aici am puțină gelatină pe care am lăsat-o la înmuiat în puțină apă. O dizolvăm. Atenție mare, gelatina nu se fierbe. Nu ne mai rămâne decât să așteptăm musafirii pentru că tarta noastră este perfectă. Dragii mei, vă urez poftă bună!”, a mai spus Alina Laufer.

Sursă foto: capturi video