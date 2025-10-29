Prima pagină » Actualitate » Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă

Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă

29 oct. 2025, 11:16, Actualitate
Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă

Alina Laufer a pregătit cea mai simplă rețetă de tartă cu struguri. Iată ce ingrediente trebuie să utilizezi pentru a pregăti un desert delicios de toamnă, dar și modul de preparare.

Alina Laufer a pregătit un desert perfect pentru această toamnă. În cadrul emisiunii „Să crești mare”, difuzat la Kanal D, aceasta a preparat o tartă cu struguri, cu un aluat fraged.

Pentru această rețetă vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

  • Făină;
  • Zahăr pudră;
  • Margarină;
  • Untură;
  • Gălbenușuri;
  • Iaurt;
  • Cremă de vanilie;
  • Struguri;
  • Gelatină;
  • Sare.

Cum se prepară tarta cu struguri

Alina Laufer a început prin a pregăti un aluat fraged pentru tartă, utilizându-se de ingrediente simple. După ce a fost făcută compoziția pentur aluat, se va lăsa la frigider. Apoi, se va întinde pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, iar în mijloc se pot adăuga greutăți speciale pentru copt, pentru ca aluatul să-și păstreze forma.

„Facem un aluat fraged pentru că este partea cea mai importantă din această tartă. Avem nevoie de următoarele ingrediente: de făină, de puțină sare, puțin zahăr, pudră, de margarină și puțină untură, gălbenușuri de ou, iaurt, cremă de vanilie, struguri și puțină gelatină. Dacă vă întrebați ce e fasolea aceasta de aici, este doar pentru coptură. Punem și margarina, puțină sare. Adăugăm zahărul pudră, iaurtul și gălbenușurile. Aluatul trebuie amestecat maximum un minut.

Îl punem într-o pungă și îl lăsăm să se odihnească la frigider. Pentru că trebuie să se coacă goală, pregătim o hârtie de copt pe care o să o punem deasupra. Puteți să folosiți dacă aveți niște greutăți speciale pentru copt sau puteți să faceți ca mine și să folosiți orice fel de boabe aveți prin casă. Fasole, năut”, a explicat Alina Laufer.

Aluatul pentru tarta de struguri trebuie să fie copt perfect / foto: captură video

Odată ce aluatul s-a copt, trebuie să fie pregătită crema. Pentru compoziția ei, Alina Laufer a utilizat prafă de cremă instant, lapte rece (750 mililitri), apoi, la final, gelatină.

„Tarta noastră este gata. Am lăsat-o puțin să se răcească, timp în care noi pregătim crema. Avem aici praf de cremă instant. Să știți că nu este nicio rușine să-l folosiți. Și 750 ml de lapte cât mai rece. Crema este gata. Arată minunat. Aici am puțină gelatină pe care am lăsat-o la înmuiat în puțină apă. O dizolvăm. Atenție mare, gelatina nu se fierbe. Nu ne mai rămâne decât să așteptăm musafirii pentru că tarta noastră este perfectă. Dragii mei, vă urez poftă bună!”, a mai spus Alina Laufer.

Autorul recomandă:

Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos

Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit

Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă

Sursă foto: capturi video

Citește și

NEWS ALERT Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
12:05
Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
ULTIMA ORĂ Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
11:45
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
ULTIMA ORĂ Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
11:37
Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
NEWS ALERT Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
11:09
Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
CINEMA Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA
10:48
Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Digi24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au reușit să inverseze boala Alzheimer cu „medicamente supramoleculare”
POLITICĂ George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
12:02
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
EXTERNE Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
11:34
Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
11:22
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
ACTUALITATE Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
11:00
Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
NEWS ALERT Moșteanu, după retragerea parțială a militarilor SUA: Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere
10:48
Moșteanu, după retragerea parțială a militarilor SUA: Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere