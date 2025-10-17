Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos

Chef Joseph Hadad a dezvăluit secretul celui mai delicios ștrudel cu mere. Celebrul bucătar folosește pentru această rețetă o serie de ingrediente care ajută aluatul ștrudelului să fie perfect, iar desertul să fie unul ușor și spectaculos. Vezi mai jos rețeta.

Te-ai gândit că ar fi momentul să pregătești un desert ușor și gustos pentru tine și cei dragi? Chef Joseph Hadad a dezvăluit rețeta pentru ștrudelul cu mere. Pentru această rețetă vei avea nevoie de cinci mere, pudră de biscuți, nuci tocate, merișoare uscate, dar și zahăr, scorțișoară și alte ingrediente care întregesc desertul.

Ingredientele pentru acestă rețetă:

5 mere verzi;

3 linguri pudră de biscuiți;

50 de grame de nuci tocate;

30 de grame de merișoare uscate;

Coaja și sucul de la o jumătate de lămâie;

Coaja de la o jumătate de portocală;

O jumătate de linguriță cu ghimbir ras;

2 linguri zahăr;

Un praf de scorțișoară;

80 de grame de unt;

Un praf de piper negru măcinatM

Un ou;

Aluat de foietaj.

Ștrudel cu mere: metodă de preparare

Mai înainte de toate, trebuie să cureți merele de coajă, apoi să le tai cubulețe. Se adaugă într-un bol cu apă și zeama de lămâie și se lasă 30-45 de minute. Apoi, toci nucile, razi ghimbirul, coaja de lămâie și portocală. După aceea, scurgi merele de apă și le pui într-o tigaie cu untul. Acestea se vor găti la foc mediu până când se caramelizează (15 minute), arată retetesivedete.ro.

Între timp, adaugi merișoarele, ghimbirul ras, scorțișoara, zahărul, piperul negru, coaja rasă de lămâie și portocală. Totul se amestecă până la omogenizare. Între timp, trebuie să întinzi foaia de alut pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi adaugi umplutura și rulezi aluatul. Marginile se vor „sigila” cu un ou bătut. Se lasă în cuptor timp de 25 de minute, la 180 de grade Celsius.

Autorul recomandă:

Mâncarea românească a cucerit inima celor din Luxemburg. Un român a dat lovitura cu restaurantul tradițional

Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit

Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă

Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă soluții mai bune și mai sănătoase

Sursă foto: captură video Youtube / Shutterstock