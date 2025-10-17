Prima pagină » Actualitate » Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos

Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos

17 oct. 2025, 20:03, Actualitate
Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos
Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel de mere

Chef Joseph Hadad a dezvăluit secretul celui mai delicios ștrudel cu mere. Celebrul bucătar folosește pentru această rețetă o serie de ingrediente care ajută aluatul ștrudelului să fie perfect, iar desertul să fie unul ușor și spectaculos. Vezi mai jos rețeta.

Te-ai gândit că ar fi momentul să pregătești un desert ușor și gustos pentru tine și cei dragi? Chef Joseph Hadad a dezvăluit rețeta pentru ștrudelul cu mere. Pentru această rețetă vei avea nevoie de cinci mere, pudră de biscuți, nuci tocate, merișoare uscate, dar și zahăr, scorțișoară și alte ingrediente care întregesc desertul.

Ingredientele pentru acestă rețetă:

  • 5 mere verzi;
  • 3 linguri pudră de biscuiți;
  • 50 de grame de nuci tocate;
  • 30 de grame de merișoare uscate;
  • Coaja și sucul de la o jumătate de lămâie;
  • Coaja de la o jumătate de portocală;
  • O jumătate de linguriță cu ghimbir ras;
  • 2 linguri zahăr;
  • Un praf de scorțișoară;
  • 80 de grame de unt;
  • Un praf de piper negru măcinatM
  • Un ou;
  • Aluat de foietaj.

Ștrudel cu mere: metodă de preparare

Mai înainte de toate, trebuie să cureți merele de coajă, apoi să le tai cubulețe. Se adaugă într-un bol cu apă și zeama de lămâie și se lasă 30-45 de minute. Apoi, toci nucile, razi ghimbirul, coaja de lămâie și portocală. După aceea, scurgi merele de apă și le pui într-o tigaie cu untul. Acestea se vor găti la foc mediu până când se caramelizează (15 minute), arată retetesivedete.ro.

Între timp, adaugi merișoarele, ghimbirul ras, scorțișoara, zahărul, piperul negru, coaja rasă de lămâie și portocală. Totul se amestecă până la omogenizare. Între timp, trebuie să întinzi foaia de alut pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi adaugi umplutura și rulezi aluatul. Marginile se vor „sigila” cu un ou bătut. Se lasă în cuptor timp de 25 de minute, la 180 de grade Celsius.

Autorul recomandă:

Mâncarea românească a cucerit inima celor din Luxemburg. Un român a dat lovitura cu restaurantul tradițional

Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit

Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă

Acestea sunt APERITIVELE care îngrașă cel mai mult. Mihaela Bilic recomandă soluții mai bune și mai sănătoase

Sursă foto: captură video Youtube / Shutterstock

Citește și

ACTUALITATE Asociația Serviciilor Funerare din România, alături de victimele exploziei din Rahova
20:01
Asociația Serviciilor Funerare din România, alături de victimele exploziei din Rahova
BREAKING NEWS Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor
19:19
Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor
ACTUALITATE Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 4 persoane au ajuns la spital
19:09
Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 4 persoane au ajuns la spital
NEWS ALERT Cine a pornit gazul în Rahova, de fapt? Mărturia cutremurătoare a unui locatar contrazice varianta Distrigaz
19:08
Cine a pornit gazul în Rahova, de fapt? Mărturia cutremurătoare a unui locatar contrazice varianta Distrigaz
ACTUALITATE DGASMB face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații
18:48
DGASMB face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații
ACTUALITATE O adolescentă de 17 ani rănită în explozia din Rahova se află în stare GRAVĂ la Spitalul Grigore Alexandrescu
18:48
O adolescentă de 17 ani rănită în explozia din Rahova se află în stare GRAVĂ la Spitalul Grigore Alexandrescu
Mediafax
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor
Digi24
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
Zi de doliu pentru România. Călin Georgescu, îndurerat de tragedie: Când inima se răcește, viața plătește
Evz.ro
Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
(P) De ce să aleg un GPU server în locul unui server tradițional CPU?
SHOWBIZ Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
19:59
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
ADMINISTRAȚIE Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova
19:30
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova
ACTUALITATE Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova
19:18
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova
ACTUALITATE Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din Sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online
19:08
Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din Sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online
TURISM Cea mai lungă PEȘTERĂ din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita
18:56
Cea mai lungă PEȘTERĂ din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita
ACTUALITATE Raed Arafat anunță că cel puțin un rănit va fi transferat în Austria în această noapte
18:47
Raed Arafat anunță că cel puțin un rănit va fi transferat în Austria în această noapte