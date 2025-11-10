Ceață pe autostrăzile A0, A1, A2 și A7. Vizibilitatea este redusă în 16 județe, anunță centrul INFOTRAFIC

În mai multe zone ale țării este prezentă ceața, vizibilitatea șoferilor fiind redusă local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) anunță care este situația circulației pe Autostrăzile A0, A1, A2 și A7.

Se circulă în condiții de ceață pe Autostrăzile A0, A1, A2 și pe A7. Șoferii trebuie să se adapteze condițiilor meteorologice de circulație și să utilizeze sistemele de iluminare corespunzătoare. De asemenea, conducătorilor auto li se recomandă să evite depășirile riscante și să fie vigilenți.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (06:30), se circulă în condiții de ceață pe Autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Buzău – Focșani, în municipiul București, iar pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Botoșani, Constanța, Covasna, Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vaslui și Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri. Recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule. Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitați folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, transmite centrul INFOTRAFIC.

Ce arată ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de coduri galbene de ceață valabile pentru mai multe județe. Până la ora 07:30, un cod galben de ceață este valabil pentru județele Maramureș, Sălaj și Satu Mare.

În zona: Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Copalnic-Mănăștur, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești;

Județul Sălaj: Șimleu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Bobota, Pericei, Ip, Hereclean, Nușfalău, Măeriște, Sâg, Bocșa, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Plopiș, Halmășd, Chieșd, Bănișor, Cizer, Vârșolț, Crișeni, Camăr, Dobrin, Boghiș, Șamșud, Coșeiu, Carastelec;

Județul Satu Mare: Satu Mare, Carei, Tășnad, Ardud, Lazuri, Supur, Odoreu, Vetiș, Moftin, Păulești, Sanislău, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Foieni, Petrești, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin, Săcășeni;

Se vor semnala: Loal ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

Este valabil un cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și în zona Municipiului București și în județele Ilfov și Ialomița, până la ora 09:00. De asemenea, tot până la ora 09:00, codul galben este valabil și în județele Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Iași, Vaslui.

Până la ora 08:00, va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri în județele Constanța și Tulcea.

Până la ora 10:00, ANM transmite că va fi ceață și în județul Covasna și în zona depresionară a județului Harghita.

Sursă foto: Mediafax Foto / Emanuel Titus Iliesi