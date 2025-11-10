Prima pagină » Actualitate » Ceață pe autostrăzile A0, A1, A2 și A7. Vizibilitatea este redusă în 16 județe, anunță centrul INFOTRAFIC

Ceață pe autostrăzile A0, A1, A2 și A7. Vizibilitatea este redusă în 16 județe, anunță centrul INFOTRAFIC

10 nov. 2025, 07:21, Actualitate
Ceață pe autostrăzile A0, A1, A2 și A7. Vizibilitatea este redusă în 16 județe, anunță centrul INFOTRAFIC
Se circulă în condiții de ceață / foto: Mediafax

În mai multe zone ale țării este prezentă ceața, vizibilitatea șoferilor fiind redusă local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) anunță care este situația circulației pe Autostrăzile A0, A1, A2 și A7.

Se circulă în condiții de ceață pe Autostrăzile A0, A1, A2 și pe A7. Șoferii trebuie să se adapteze condițiilor meteorologice de circulație și să utilizeze sistemele de iluminare corespunzătoare. De asemenea, conducătorilor auto li se recomandă să evite depășirile riscante și să fie vigilenți.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (06:30), se circulă în condiții de ceață pe Autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Buzău – Focșani, în municipiul București, iar pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Botoșani, Constanța, Covasna, Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vaslui și Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri.

Recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitați folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, transmite centrul INFOTRAFIC.

Șoferii trebuie să fie prudenți / foto: Mediafax

Ce arată ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de coduri galbene de ceață valabile pentru mai multe județe. Până la ora 07:30, un cod galben de ceață este valabil pentru județele Maramureș, Sălaj și Satu Mare.

  • În zona: Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Copalnic-Mănăștur, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești;
  • Județul Sălaj: Șimleu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Bobota, Pericei, Ip, Hereclean, Nușfalău, Măeriște, Sâg, Bocșa, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Plopiș, Halmășd, Chieșd, Bănișor, Cizer, Vârșolț, Crișeni, Camăr, Dobrin, Boghiș, Șamșud, Coșeiu, Carastelec;
  • Județul Satu Mare: Satu Mare, Carei, Tășnad, Ardud, Lazuri, Supur, Odoreu, Vetiș, Moftin, Păulești, Sanislău, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Cehal, Tiream, Foieni, Petrești, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin, Săcășeni;
  • Se vor semnala: Loal ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

Este valabil un cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și în zona Municipiului București și în județele Ilfov și Ialomița, până la ora 09:00. De asemenea, tot până la ora 09:00, codul galben este valabil și în județele Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Iași, Vaslui.

Până la ora 08:00, va fi ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri în județele Constanța și Tulcea.

Până la ora 10:00, ANM transmite că va fi ceață și în județul Covasna și în zona depresionară a județului Harghita.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Emanuel Titus Iliesi

Citește și

ACTUALITATE 10 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Ken Kesey și Gheorghe Dinică. Ziua Artileriei Române
07:15
10 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Ken Kesey și Gheorghe Dinică. Ziua Artileriei Române
EXCLUSIV Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu
05:00
Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Locul fabulos în care urșii au interzis. BIJUTERIA dintre munți și povestea unei arhitecturi unice. “Să nu construiești doar pentru azi. Răbdare, viziune și o doză de curaj nebun”
05:00
Locul fabulos în care urșii au interzis. BIJUTERIA dintre munți și povestea unei arhitecturi unice. “Să nu construiești doar pentru azi. Răbdare, viziune și o doză de curaj nebun”
DECES Actorul Cristian Nicolaie A MURIT la 66 de ani. Omagiu adus de Teatrul Nottara
22:52
Actorul Cristian Nicolaie A MURIT la 66 de ani. Omagiu adus de Teatrul Nottara
LOTO LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
20:56
LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween”
19:43
Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween”
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Tanchistul-poet, copil de ţăran, care a schimbat istoria cu armele sale
FLASH NEWS (VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”
23:49
(VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”
NEWS ALERT (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
22:36
(VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CINEMA Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
21:52
Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
CINEMA Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
21:05
Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
ȘTIINȚĂ În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
20:56
În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”