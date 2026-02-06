Cele patru fructe care sunt foarte bune pentru sănătate, dacă sunt consumate cu tot cu coajă. Sunt foarte gustoase și bogate în nutrienți

Multă lume are tendința să decojească fructele pe care le consumă, dar acest obicei este complet greșit, potrivit experților în nutriție.

Cojile a cel puțin patru fructe sunt foarte bogate în nutrienți și ar trebui consumate alături de restul fructului, spun specialiștii, citați de Click.

1. Prunele

De exemplu, prunele se numără printre fructele care nu ar trebui decojite niciodată.

Coaja unei prune este foarte bogată în polifenoli, iar datorită acestui antioxidant puternic, stresul oxidativ din organism va fi ținut sub control.

2. Perele

De asemenea, nici perele nu ar trebui decojite, deoarece acest lucru elimină aproape jumătate din fibrele și antioxidanții acestui fruct.

Coaja perei este bună pentru sistemul digestiv, iar potrivit msn.com, această coajă poate chiar să susțină vederea pe măsură ce avansăm în vârstă.

3. Kiwi

Kiwi este un alt fruct pe care mulți oameni îl decojesc, pentru a evita textura pe care coaja o are. Însă, experții spun că simplul kiwi nu numai că are o coajă comestibilă, dar aceasta și foarte bogată în fibre, cât și în vitaminele C și E.

4. Mărul

Nu în ultimul rând, un alt fruct care nu ar trebui servit fără coajă este și banalul măr. Coaja acestuia este un foarte bun antiinflamator și antioxidant.

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că merele sunt foarte sănătoase și experții spun că ar trebui servite alături de coajă.

Atunci când vom servi astfel de fructe în viitor, ar trebui să nu uităm că ele trebuie servite alături de coajă, pentru a beneficia de toate avantajele pe care le pot avea pentru sănătatea noastră.

