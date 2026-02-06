Prima pagină » Actualitate » Cele patru fructe care sunt foarte bune pentru sănătate, dacă sunt consumate cu tot cu coajă. Sunt foarte gustoase și bogate în nutrienți

Cele patru fructe care sunt foarte bune pentru sănătate, dacă sunt consumate cu tot cu coajă. Sunt foarte gustoase și bogate în nutrienți

06 feb. 2026, 19:56, Actualitate
Cele patru fructe care sunt foarte bune pentru sănătate, dacă sunt consumate cu tot cu coajă. Sunt foarte gustoase și bogate în nutrienți
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Multă lume are tendința să decojească fructele pe care le consumă, dar acest obicei este complet greșit, potrivit experților în nutriție.

Cojile a cel puțin patru fructe sunt foarte bogate în nutrienți și ar trebui consumate alături de restul fructului, spun specialiștii, citați de Click.

1. Prunele

De exemplu, prunele se numără printre fructele care nu ar trebui decojite niciodată.

Producția de prune a României a fost de 775,6 mii de tone în 2020 / Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ

Sursa foto: Shutterstock – caracter ilustrativ

Coaja unei prune este foarte bogată în polifenoli, iar datorită acestui antioxidant puternic, stresul oxidativ din organism va fi ținut sub control.

2. Perele

De asemenea, nici perele nu ar trebui decojite, deoarece acest lucru elimină aproape jumătate din fibrele și antioxidanții acestui fruct.

Coaja perei este bună pentru sistemul digestiv, iar potrivit msn.com, această coajă poate chiar să susțină vederea pe măsură ce avansăm în vârstă.

3. Kiwi

Kiwi este un alt fruct pe care mulți oameni îl decojesc, pentru a evita textura pe care coaja o are. Însă, experții spun că simplul kiwi nu numai că are o coajă comestibilă, dar aceasta și foarte bogată în fibre, cât și în vitaminele C și E.

4. Mărul

Nu în ultimul rând, un alt fruct care nu ar trebui servit fără coajă este și banalul măr. Coaja acestuia este un foarte bun antiinflamator și antioxidant.

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că merele sunt foarte sănătoase și experții spun că ar trebui servite alături de coajă.

Atunci când vom servi astfel de fructe în viitor, ar trebui să nu uităm că ele trebuie servite alături de coajă, pentru a beneficia de toate avantajele pe care le pot avea pentru sănătatea noastră.

Autorul mai recomandă:

Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă

Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase

Cu ce poți înlocui dulciurile pe perioada iernii

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Cum poate o singură noapte de somn să dezvăluie peste 100 de riscuri medicale?

Cele mai noi

Trimite acest link pe