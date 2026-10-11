Centrala de la Cernavodă rămâne complet oprită din cauza nivelului prea mic al Dunării. Ce transmite Nuclearelectrica cu privire la siguranța nucleară

Reprezentanții Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN) au anunțat duminică, 11 octombrie, printr-un comunicat, că ambele reactoare al centralei de la Cernavodă rămân oprite până când apa din Dunăre va ajunge la un nivel care să permită reluarea producției de energie electrică în condiții de maximă siguranță. De altfel, reprezentanții Nuclearelectrica mai precizează că unitățile 1 și 2 sunt menținute în stadiu de oprire sigură, motiv pentru care nu există riscuri în ceea ce privește securitatea nucleară. Noile informații apar la o zi după ce Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, că autoritățile au decis să dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei pentru a crește debitul Dunării.

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Oprirea Centralei Nucelaroelectrice de la Cernavodă afectează, în continuare, producția de energie electrică în România

„CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcționeze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate și utilizate în funcție de parametri tehnici specifici. Astfel, funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment.

Măsurile adoptate de autoritățile române contribuie la menținerea nivelului de redundanță a sistemelor de răcire ale centralei, în special pentru protecția pompelor. Aceste măsuri completează sistemele proprii ale CNE Cernavoda și reflectă buna colaborare cu toate instituțiile implicate.

Pe întreagă perioadă în care Unitățile 1 și 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice și echipe de specialiști alocate permanent. Situația afectează exclusiv producția de energie electrică”, au precizat reprezentanții Nuclearelectrica în comunicatul de presă.

„Securitatea nucleară este prioritatea absolută” / „Am inițiat consultări pentru a identifica cele mai bune soluții”

Noul directorul general al SNN, Mihai Laurențiu Gioară, a declarat că situația este „pe deplin gestionată” din punct de vedere al securității nucleare și că au fost deja demarate consultări cu experți pentru identificarea unor soluții care să prevină astfel de consecințe în viitor.

“Securitatea nucleară este, în permanență, prioritatea absolută pentru un operator nuclear. Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă față unei game largi de scenarii, iar funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită.

Situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securității nucleare, prin tehnologie, proiect și expertiza echipelor noastre. Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activități de mentenanță și de creștere a rezilienței, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță a unităților.

În paralel, am inițiat consultări cu experți pentru a identifica cele mai bune soluții pe termen mediu și lung, astfel încât impactul unor situații similare să fie redus cât mai mult în viitor”, a declarat Mihai Laurențiu Gioară.

Situația hidrologică a ajuns la un nivel „sever”, potrivit Apele Române. Doar 3 centimetri despart centrala de la Cernavodă de un prag critic

După ce Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic, chiar în apropiere de Centrala Cernavodă, reprezentanții Apelor Române au transmis că măsurile de suplimentare a debitelor evacuate din lacul Iezer, au caracter temporar și nu presupun golirea completă.

Potrivit instituției, aceste măsuri au fost stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), care a evaluat situația hidrologică drept una „severă”. Anunțul a venit după ce Gândul a dezvăluit în exclusivitate că autoritățile au decis să se dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei.