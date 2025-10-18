Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele

Procurorii DIICOT au arestat un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, după ce a fost prins în timp ce încerca să introducă pe teritoriul României 22 de kilograme de cannabis, pe la punctul de trecere de pe Aeroportul Otopeni.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și cu polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, cetățean albanez de 35 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, persoana în cauză ar fi procurat aproximativ 22 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România, pe cale aeriană, cu o cursă de linie pe ruta Atena – București.

Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală), persoana cercetată fiind prinsă în flagrant delict de către polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

La data de 17 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea acesteia pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Astăzi, 18 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile”, au transmis autoritățile.

FOTO: DIICOT