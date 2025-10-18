Prima pagină » Actualitate » Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele

Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele

Ruxandra Radulescu
18 oct. 2025, 13:33, Actualitate
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
Procurorii DIICOT au arestat un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, după ce a fost prins în timp ce încerca să introducă pe teritoriul României 22 de kilograme de cannabis, pe la punctul de trecere de pe Aeroportul Otopeni.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală și cu polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, cetățean albanez de 35 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, persoana în cauză ar fi procurat aproximativ 22 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România, pe cale aeriană, cu o cursă de linie pe ruta Atena – București.

Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală), persoana cercetată fiind prinsă în flagrant delict de către polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

La data de 17 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea acesteia pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

Astăzi, 18 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile”, au transmis autoritățile.

FOTO: DIICOT

ANALIZĂ Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
14:00
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
POLITICĂ Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
13:57
Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
VIDEO EXCLUSIV IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
13:46
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
ACTUALITATE Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
13:35
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
EXTERNE Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
13:22
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
EXTERNE Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari