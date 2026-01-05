Motivul pentru care un bărbat a pierdut ajutorul social, doar pentru că a aduna sticle reciclabile din gunoaie

Un german din Hamburg a declarat banii pe care i-a câștigat din valorificarea sticlelor reciclabile adunate din gunoaie și, astfel, s-a trezit că autoritățile i-au tăiat ajutorul social de care beneficia până atunci.

Bărbatul, un pensionar cu venit minim, care primea suplimentar și un ajutor social, trăia la limita subzistenței, astfel că încerca să-și suplimenteze bugetul cu sticlele returnabile adunate din pubele.

Doar că a trecut în declarația fiscală și acest venit, iar oficiul de asistență socială din Altona i-a anulat ajutorul social, notează hinzundkunzt.de.

„Pentru a-mi suplimenta pensia”, este cel mai frecvent motiv invocat de colectorii de sticle returnabile pentru această activitate, a constatat institutul YouGov, la cererea inițiativei „Pfand gehört daneben”, în primăvara trecută.

Conform acestui studiu, una din patru persoane care colectează sticle returnabile primește pensie.

Aceasta era și situația bărbatului din Altona a cărui pensie este atât de mică, încât primește suplimentar „ajutor social pentru vârstnici”.

Însă nici acesta nu este suficient pentru a trăi, iar î luna septembrie el a adunat sticle din gunoi pentru a-și putea permite mâncarea, medicamentele și reparația bicicletei.

În 15 ore a reușit să strângă 58,25 euro și a procedat legal, declarând suma la oficiul de asistență socială. Ulterior, s-a trezit că suma respectivă i-a fost scăzută din ajutorul social.

Biroul districtual din Altona a confirmat pentru sursa citat că și veniturile obținute din colectarea sticlelor sunt luate în calcul la stabilirea ajutorului social.

„În Altona, și veniturile din colectarea sticlelor cu garanție sunt luate în considerare la calcularea prestațiilor și sunt scăzute din ajutor”, a transmis administrația districtuală.

Autoritățile locale susțin că legislația în vigoare nu prevede excepții clare pentru astfel de venituri, dar – după publicarea cazului – revista Hinz&Kunzt a cerut un punct de vedere oficial de la Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania.

Instituția a confirmat că, în principiu, orice venit trebuie declarat și calculat, dar a subliniat că există excepții.

Potrivit Ministerului, colectarea sticlelor intră în categoria veniturilor foarte mici, care pot fi exceptate de la scădere.

În acest sens, există chiar și o decizie judecătorească din anul 2020, într-un caz în care era vorba despre 100 de euro obținuți din garanții pentru sticle.

Până acum, însă, Autoritatea Socială din Hamburg nu a oferit un punct de vedere oficial în cazul pensionarului din Altona.

