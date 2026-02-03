Cine l-a însoțit pe Adi Vasile, prezentatorul ”Survivor”, la filmări. ”Nu va fi ușor când va pleca acasă”

Adi Vasile, noul prezentator al show-ului ”Survivor”, de la Antena 1, a dezvăluit cine l-a însoțit la filmările din Republica Dominicană.



Adi Vasile este noul prezentator al show-ului ”Survivor România”, care se difuzează din acest an la postul de televiziune Antena 1.

Adi Vasile a jucat handbal, dar a fost și antrenor. În plan personal, acesta este logodit cu Delia din anul 2024. Delia Tudose este make-up artist. Aceasta a avut o relație de 12 ani cu DJ-ul Vali Bărbulescu, notează as.ro.

La filmările pentru ”Survivor”, din Republica Dominicană, Adi Vasile a fost însoțit de partenera sa de cuplu.

”Delia, logodnica mea, a venit odată cu mine și va mai sta o vreme în Republica Dominicană. Evident nu va fi ușor când va pleca acasă, dar vom vorbi constant la telefon, când este fiecare dintre noi liber. Faptul că a fost aici, că a apucat să meargă de 2-3 ori pe set și să vadă cum arată o zi de filmare, ne-a ajutat să înțelegem cum va arăta programul în următoarele luni, așa că ne vom descurca, cu siguranță, să trecem și peste această perioadă”, a declarat Adi Vasile pentru tvmania.ro.

Întrebat ce îi lipsește din țară, prezentatorul ”Survivor” a răspuns:

”Nu-mi lipsește vremea friguroasă, de asta vă pot asigura. Sunt genul de om căruia îi place soarele, așa că locația mi s-a potrivit perfect. Sunt obișnuit să fiu plecat des de acasă, așa că știu cum e să stai la povești cu prietenii, doar pe apeluri telefonice sau cum să depinzi de rețelele sociale pentru a ține legătura cu apropiații”.