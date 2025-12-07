Candidatul la Primăria Municipiului București, Ciprian Ciucu, a votat duminică dimineață și a făcut primele declarații pentru presă. Liberalul a îndemnat bucureștenii să iasă la vot și și-a exprimat încrederea în șansele sale la funcția de edil al Capitalei.

Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi 6 independenţi. Primarul sectorului 6 a subliniat că a votat pentru proiecte pentru București.

Am votat pentru proiecte, pentru integritate. Am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot. Îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul. Din păcate este un singur tur. De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova mai mult votul în două tururi pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic, cel puțin pentru primari care au nevoie de legitimitate, a declarat liberalul.

Ciucu: Sunt foarte încrezător

La ieșirea din cabinat de vot, primarul sectorului 6 s-a declarat optimist cu privire la șansele sale de a câștiga mandatul de edil al Capitalei.

Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Am văzut că au fost în ultimul timp fel și fel de manipulări care s-au făcut prin sondaje de opinie, dar eu rămân încrezător în șansa pe care o am, pentru a câștiga aceste alegeri. Îi aștept la vot pe bucureșteni, asta le transmit. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc sau altul, nu pot acuma să-mi dau seama, dar vă spun că sunt încrezător.

