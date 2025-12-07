Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat schimbarea neașteptată din discursul public: dispariția temei „rușilor” din campania electorală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Domnul Nicușor ne spune în fiecare zi că suntem ținta unui război hibrid”

Cristoiu a ironizat ideea potrivit căreia rușii „s-au speriat” de conducerea României și tocmai de aceea nu mai apar în comunicarea politică. El a scos în evidență contradicția dintre mesajele alarmiste transmise anterior și lipsa oricărei referiri la amenințarea rusă în prezent.

Ionuț Cristache: „Au văzut și rușii că avem un lider puternic, autoritar.” Ion Cristoiu: „Genială observație. Cum de nu m-am gândit eu?” Ionuț Cristache: „Asta zic, pentru prima dată am respirat și noi, am deschis geamul, s-a aerisit casa de ruși. Nu se mai putea trăi în România.” Ion Cristoiu: „Domnul Nicușor ne spune în fiecare zi că suntem ținta unui război hibrid, da? E, uite, acum n-am mai fost. Nu era normal să intervină acum?”

Tema rușilor e înlocuită cu alt „pericol politic”

Ionuț Cristache remarcă și faptul că, în lipsa narațiunii cu rușii, campania politică a adoptat rapid un alt „dușman”. Tema „vine PSD” a înlocuit tema rusă.

„Dar cum vă explicați că tema rușilor a luat pauză? Ați văzut că tema rușilor a fost înlocuită pe alocuri chiar cu tema… ‘Vine PSD’. Și rușii cumva s-au lăsat pe tânjeală.”, spune Cristache.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în JUSTIȚIE”