Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”

Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”

Alexandra Anton Marinescu
07 dec. 2025, 20:47, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat schimbarea neașteptată din discursul public: dispariția temei „rușilor” din campania electorală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Domnul Nicușor ne spune în fiecare zi că suntem ținta unui război hibrid”

Cristoiu a ironizat ideea potrivit căreia rușii „s-au speriat” de conducerea României și tocmai de aceea nu mai apar în comunicarea politică. El a scos în evidență contradicția dintre mesajele alarmiste transmise anterior și lipsa oricărei referiri la amenințarea rusă în prezent.

Ionuț Cristache: „Au văzut și rușii că avem un lider puternic, autoritar.”

Ion Cristoiu: „Genială observație. Cum de nu m-am gândit eu?”

Ionuț Cristache: „Asta zic, pentru prima dată am respirat și noi, am deschis geamul, s-a aerisit casa de ruși. Nu se mai putea trăi în România.”

Ion Cristoiu: „Domnul Nicușor ne spune în fiecare zi că suntem ținta unui război hibrid, da? E, uite, acum n-am mai fost. Nu era normal să intervină acum?”

Tema rușilor e înlocuită cu alt „pericol politic”

Ionuț Cristache remarcă și faptul că, în lipsa narațiunii cu rușii, campania politică a adoptat rapid un alt „dușman”. Tema „vine PSD” a înlocuit tema rusă.

 „Dar cum vă explicați că tema rușilor a luat pauză? Ați văzut că tema rușilor a fost înlocuită pe alocuri chiar cu tema… ‘Vine PSD’. Și rușii cumva s-au lăsat pe tânjeală.”, spune Cristache.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în JUSTIȚIE”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
21:20
Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
21:05
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
VIDEO Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
20:53
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
ULTIMA ORĂ Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
20:35
Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
VIDEO Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte
20:33
Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:21
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
LIVE 🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
21:33
🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
LIVE UPDATE Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
21:31
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
LIVE UPDATE George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
21:12
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
LIVE UPDATE Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
21:08
Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
EȘEC Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
21:00
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri

Cele mai noi