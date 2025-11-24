Circulație închisă temporar pe DN1, între Ploiești și Florești. Ce rute ocolitoare pot accesa șoferii

Circulația va fi închisă temporar pe DN1, între Ploiești și Florești, iar șoferii pot accesa rutele ocolitoare. Traficul este deviat începând cu ziua de luni, 24 noiembrie 2025, anunță Consiliul Județean Prahova și Poliția Română. Zona indicată pe hartă, mai jos, va fi închisă circulației până pe 27 noiembrie 2025 (joi), ora 12:00.
Consiliul Județean Prahova a încărcat o hartă cu zona în care circulația este afectată.
„Pe durata lucrărilor:
Circulația va fi reluată în condiții de siguranță după verificările instituțiilor abilitate la finalul perioadei de restricții.
Recomandăm conducătorilor auto să planifice din timp traseele și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Actualizările vor fi comunicate prin canalele oficiale”, mai anunță CJ Prahova.
„Zona indicată prin cele două lunii roșii reprezintă secțiunea de drum (Drumul Național 1 (E60), în zona km. 69+925 m) ce urmează să fie complet închisă circulației pentru perioada 24 – 27 noiembrie 2025. Motivul: Executarea de lucrări de reparație la trecerea la nivel cu calea ferată, din zona mai sus menționată”, transmite Poliția Română.
Au fost stabilite mai multe rute pentru circulația vehiculelor cu masa total maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, anunță Poliția Română. Pentru relația București – Brașov și retur:
Pentru circulația vehiculelor cu masa total maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pentru relația București – Brașov și retur:
Sursă foto: Consiliul Județean Prahova, Shutterstock