Comuna din Dolj în care primăria a investit 25.000 de euro în 100 de bănci din lemn, dar localnicii nu au canalizare și apă potabilă

Într-o comună din Dolj, primăria a investit o sumă considerabilă pentru 100 de bănci din lemn. Având în vedere investiția de 25.000 de euro, un calcul simplu arată că o bancă a costat puțin peste 1.200 de lei. Localnicii s-au arătat dezamăgiți de autoritățile locale, mai ales că așezarea rurală nu dispune nici de canalizare, nici de apă potabilă.

Măceșu de Sus, comuna din Dolj în care primăria a investit 25.000 de euro în 100 de bănci din lemn

În comună există în jur de 170 de case, însă băncile din lemn, 100 la număr, au fost poziționate în fața anumitor proprietăți, se plâng localnicii. Băncile ar fi poziționate doar pe centru, lângă drumul principal al comunei. Primarul Ciprian Marian Nicu a explicat cum a fost gândită așezarea băncilor din lemn, în comună. Edilul a precizat că locuințele care nu au bănci în fața porților ar fi părăsite.

„Sunt în jur de 170 de case, dar noi am am prins în buget doar 100 de bănci. 70 de case rămân fără bănci. Dar cele 70 de case sunt case părăsite, case în care nu stă nimeni”, a susținut primarul, arată Observatornews.ro.

Deși din bugetul local s-au cheltuit 25.000 de euro pentru aceste bănci din lemn, comuna nu dispune de canalizare sau apă potabilă. Potrivit sursei citate, canalizarea se află în proiect de 3 ani, dar acesta a fost sistat.

„Util era altceva, o canalizare, apă potabilă să putem să bem, au pus fântânițele astea pe aici degeaba. Ne pun din ăla la parc să cânte, nouă nu ne trebuie așa ceva”, spune un localnic.

„La canalizare… Nu poți să faci canalizare cu un miliard. Nu poți să faci nimic. A hotărât Consiliul Local, eu am propus, ei au hotărât”, a precizat Ciprian Marian Nicu, primar.

Sursă foto: captură video Observator