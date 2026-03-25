Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”

Prețurile de pe piața imobiliară oscilează de luni întregi, iar achiziționarea unui teren sau a unei locuințe a devenit, pentru unii dintre cetățenii români, o adevărată provocare. De data aceasta, în atenție se află un teren forestier dintr-o comună din județul Mehedinți. Se vinde cu 3 euro per metrul pătrat, acum, în martie 2026. Iată ce suprafață are, care este prețul final și ce arată anunțul.

Un teren forestier din județul Mehedinți a fost scos la vânzare pe o platformă de imobiliare. Potrivit anunțului, se vinde cu 3 euro per metrul pătrat, acum, în martie 2026. Este vorba despre un teren de un hectar și este situat în extravilanul comunei Corcova. Potrivit anunțului, acest teren se află înscris în Cartea Funciară și este identificat cadastral. În anunț se specifică faptul că terenul se vinde cu 27.000 de euro.

„Teren forestier 10.000 mp în Corcova – investiție în natură și siguranță pe termen lung. Îți propun spre vânzare un teren forestier (pădure) cu suprafața de 10.000 mp (1 hectar), situat în extravilanul comunei Corcova, județul Mehedinți. Terenul este identificat cadastral, înscris în Cartea Funciară, fără sarcini, ceea ce îți oferă siguranță juridică și o tranzacție fără surprize”, se arată în anunțul pe platforma imobiliară.

În anunț sunt specificate și alte detalii legate de poziționarea terenului și de ce un potențial cumpărător ar putea să facă o astfel de investiție.

„Detalii esențiale:

Suprafață: 10.000 mp

Categoria de folosință: pădure

Amplasare: T17, P10 – zona Corcova

Acces și delimitare clară conform documentației cadastrale

Vecinătăți: terenuri agricole și proprietăți private

De ce merită acest teren?

Investiție stabilă – terenurile forestiere sunt limitate și își păstrează valoarea în timp

Refugiu în natură – ideal pentru relaxare, deconectare și aer curat

Potrivit pentru strategie pe termen lung – fie păstrare, fie valorificare ulterioară

Zonă liniștită, neaglomerată – departe de zgomotul orașului

Gândește-te așa: în timp ce alții caută beton, tu investești în ceva ce nu se mai produce – natură.

Este genul de proprietate pe care o cumperi azi și o apreciezi cu adevărat peste ani”, se mai arată în anunț.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ); Storia.ro