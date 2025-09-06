Prima pagină » Actualitate » Confuzie la început de an școlar. Lideri sindicali: „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală”

Confuzie la început de an școlar. Lideri sindicali: „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală"

06 sept. 2025
Confuzie la început de an școlar. Lideri sindicali: „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală”

Este confuzie totală la început de an școlar. În timp ce unii lideri sindicali susțin că nu le-ar fi transmis cadrelor didactice să nu se prezinte la școală, unele unități de învățământ caută înlocuitori.

Începutul noului an școlar se află pe un teren cu nisip mișcător. În timp ce unii lideri sindicali susțin că nu i-ar fi îndemnat pe profesori să nu se prezinte la școală, unele unități de învățământ au început să caute înlocuitori, după demisiile în masă.

Vă reamintim că cei 3 directori ai Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din București, Sectorul 3, și-au dat demisia în bloc, cu doar 2 zile înainte de începerea anului școlar 2025-2026. Situația nu se încheie aici, căci peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a au anunțat că vor merge în instanță. Detaliile pot fi consultate AICI.

Confuzie la început de an școlar: ce spun liderii sindicali

Este confuzie totală la început de an școlar, cu nici 2 zile înainte ca elevii să se reîntoarcă în bănci. Educatorii din două grădiniție, care sunt membri de sindicat, i-au anunțat pe părinți că ar fi indicat să își „țină copiii acasă”, pentru că „oricum stau degeaba în grădiniță și în loc de opt ore, doar două”.

„Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație, conform Știrile Pro TV.

În data de 8 septembrie 2025 pot lipsi angajații din sistemul de învățământ doar în condițiile în care se află în concediu medical sau cer în avans o zi fără plată.

„Le-ați cerut sau nu le-ați cerut profesorilor să nu vină la școală?”, a fost întrebat vicepreședintele FSLI de către reporter.

„Nu am cerut așa ceva, repet. Ce am cerut, am cerut să nu facem deschiderea tradițională. Pe 9, așa cum am cerut, pe modelul magistraților, suntem prezenți, facem tot ce înseamnă activități care sunt în fișa postului cadrului didactic. Dacă vreți, un act didactic de austeritate”, a precizat George Purcaru, vicepreședintele FSLI.

„Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe pe 8 septembrie. Sunt școli care vor fi închise în integralitate, tot personalul participând la acțiunile de protest. Ne interesa să știm dacă avem acea majoritate. Majoritatea există”, a precizat Marius Nistor, liderul Sindicatului Spiru Haret.

