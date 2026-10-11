Prima pagină » Actualitate » Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, în presa maghiară: Schimbările în relația București – Budapesta sunt deja vizibile în susținerea Ucrainei
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Valentin Naumescu, consilierul președintelui României pentru afaceri europene, a acordat un amplu interviu în presa maghiară, în care salută schimbarea guvernului de la Budapesta din acest an. Naumescu apreciază că noul guvern condus de Peter Magyar își face simțite efectele în privința sprijinului UE pentru Ucraina și a extinderii Uniunii, dar și în relația directă cu România,

În opinia lui Naumescu, Bucureștiul și Budapesta nu mai au divergențe strategice. Astfel, cooperarea româno-maghiară se bazează tot mai puțin pe ideologie și tot mai mult pe interese economice și de securitate comune, transmite Telex.hu.. citată de G4media.

[poll id=”30″

Naumescu salută coperarea româno-maghiară și interesele comune

Săptămâna trecută, la o conferință organizată la Budapesta cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la semnarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria, Namescu a vorbit despre importanța strategică a cooperării regionale.

În opinia acestuia, citată acum de presa maghiară, relația bilaterală româno-maghiară ar putea produce astăzi cele mai concrete rezultate în acțiunea comună a României și Ungariei la nivelul UE.

„Există oportunități în numeroase domenii ale cooperării regionale din Europa Centrală, în special în relația bilaterală româno-maghiară. Actualitatea și necesitatea acestei cooperări sunt susținute atât de argumente politice, cât și economice, mai ales în contextul schimbărilor accelerate care au loc în UE și în sistemul relațiilor internaționale.

Am vorbit pe larg despre aceste aspecte la conferința de la Budapesta. Aș menționa acum doar dezvoltarea conexiunilor și a transporturilor — inclusiv mobilitatea militară impusă de cerințele de securitate ale flancului estic —, precum și energia, infrastructura, investițiile reciproce în tehnologii avansate, relațiile economice și comerciale, cooperarea culturală și universitară.

Consilierul prezidențial a reamintit că Ungaria este al treilea cel mai important partener economic al României, iar o parte semnificativă a exporturilor românești se îndreaptă către piața maghiară.

Suntem pregătiți să purtăm un dialog în toate domeniile și să ne dezvoltăm cooperarea în calitate de parteneri europeni și aliați NATO, deoarece avem interese fundamentale comune: asigurarea bunăstării și securității tuturor cetățenilor noștri”, a completat Naumescu.

Bucureștiul și Budapesta vor lucra mai bine pentru aderarea Ucrainei

Valentin Naumescu a remarcat, în cadrul interviului citat, modul vizibil în care schimbarea guvernului de la Budapesta din acest an influențează perspectivele relațiilor româno-maghiare. Consilierul lui Nicușor Dan a citat și dosare europene concret care, din perspectiva sa, facilitează cooperarea dintre cele două țări.

Schimbările sunt deja vizibile în cel puțin două dosare europene importante și sensibile, care au fost semnificative pentru România de ani de zile, dar în privința cărora părea că Ungaria nu oferea un sprijin consistent: politicile UE de susținere a Ucrainei și extinderea Uniunii.

De câteva luni există semne că situația s-a schimbat. Nu numai că negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova au început efectiv, dar la începutul verii au fost deschise și primele grupuri de capitole de negociere, 1 și 6. În Consiliu am putea aproba în curând deschiderea grupurilor de capitole 2 și 3 și ne străduim să organizăm conferința interguvernamentală care să oficializeze acest lucru înaintea summitului UE de joia viitoare.

Sperăm ca până la sfârșitul anului să reușim să deschidem toate grupurile de capitole pentru ambele țări, astfel încât, de la începutul anului viitor, să putem discuta despre evaluarea bazată pe merite individuale, respectiv despre reformele implementate și rezultatele concrete obținute de Republica Moldova și Ucraina, a mai afirmat acesta.

Pe 7 octombrie, după o lungă perioadă de blocaj în epoca Viktor Orban, Ucraina a primit undă verde de la Ungaria pentru a avansa în procesul de aderare la UE.

Interviul integral.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”
16:11
Victor Ponta, dezlănțuit la adresa lui Dominic Fritz, după scandalul pe Facebook despre „salvarea” Șantierului Naval Mangalia: „Neamțul a depășit orice român în tupeu, aroganță și sfidare!”
FLASH NEWS Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
15:11
Europarlamentarul Victor Negrescu avertizează că România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani. Ce domenii ar putea fi afectate
INEDIT Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
14:44
Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
FLASH NEWS Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
14:21
Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
CONTROVERSĂ „Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
13:56
„Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
SCANDAL Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
13:40
Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
REACȚIE Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”
16:41
Elena Mateescu desființează acuzațiile Dianei Buzoianu. Șefa ANM acuză o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”
CONTROVERSĂ Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
16:34
Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
CONTROVERSĂ Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski
16:12
Trump cere încă o dată organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina pentru înlocuirea lui Volodimir Zelenski
AVERTISMENT Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad
15:31
Gruparea Houthi din Yemen avertizează pasagerii și companiile aeriene să nu se apropie de aeroporturile din Arabia Saudită, după atacul sângeros din Riad
FLASH NEWS Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
14:42
Ce condiție pune Zelenski pentru a opri bombardamentele asupra rafinăriilor rusești. Președintele Ucrainei răspunde criticilor lui Trump
ANCHETĂ Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra
14:40
Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra

Cele mai noi

Trimite acest link pe