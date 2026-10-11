Valentin Naumescu, consilierul președintelui României pentru afaceri europene, a acordat un amplu interviu în presa maghiară, în care salută schimbarea guvernului de la Budapesta din acest an. Naumescu apreciază că noul guvern condus de Peter Magyar își face simțite efectele în privința sprijinului UE pentru Ucraina și a extinderii Uniunii, dar și în relația directă cu România,

În opinia lui Naumescu, Bucureștiul și Budapesta nu mai au divergențe strategice. Astfel, cooperarea româno-maghiară se bazează tot mai puțin pe ideologie și tot mai mult pe interese economice și de securitate comune, transmite Telex.hu.. citată de G4media.

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Naumescu salută coperarea româno-maghiară și interesele comune

Săptămâna trecută, la o conferință organizată la Budapesta cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la semnarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria, Namescu a vorbit despre importanța strategică a cooperării regionale.

În opinia acestuia, citată acum de presa maghiară, relația bilaterală româno-maghiară ar putea produce astăzi cele mai concrete rezultate în acțiunea comună a României și Ungariei la nivelul UE.

„Există oportunități în numeroase domenii ale cooperării regionale din Europa Centrală, în special în relația bilaterală româno-maghiară. Actualitatea și necesitatea acestei cooperări sunt susținute atât de argumente politice, cât și economice, mai ales în contextul schimbărilor accelerate care au loc în UE și în sistemul relațiilor internaționale.

Am vorbit pe larg despre aceste aspecte la conferința de la Budapesta. Aș menționa acum doar dezvoltarea conexiunilor și a transporturilor — inclusiv mobilitatea militară impusă de cerințele de securitate ale flancului estic —, precum și energia, infrastructura, investițiile reciproce în tehnologii avansate, relațiile economice și comerciale, cooperarea culturală și universitară”.

Consilierul prezidențial a reamintit că Ungaria este al treilea cel mai important partener economic al României, iar o parte semnificativă a exporturilor românești se îndreaptă către piața maghiară.

„Suntem pregătiți să purtăm un dialog în toate domeniile și să ne dezvoltăm cooperarea în calitate de parteneri europeni și aliați NATO, deoarece avem interese fundamentale comune: asigurarea bunăstării și securității tuturor cetățenilor noștri”, a completat Naumescu.

Bucureștiul și Budapesta vor lucra mai bine pentru aderarea Ucrainei

Valentin Naumescu a remarcat, în cadrul interviului citat, modul vizibil în care schimbarea guvernului de la Budapesta din acest an influențează perspectivele relațiilor româno-maghiare. Consilierul lui Nicușor Dan a citat și dosare europene concret care, din perspectiva sa, facilitează cooperarea dintre cele două țări.

Schimbările sunt deja vizibile în cel puțin două dosare europene importante și sensibile, care au fost semnificative pentru România de ani de zile, dar în privința cărora părea că Ungaria nu oferea un sprijin consistent: politicile UE de susținere a Ucrainei și extinderea Uniunii. De câteva luni există semne că situația s-a schimbat. Nu numai că negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova au început efectiv, dar la începutul verii au fost deschise și primele grupuri de capitole de negociere, 1 și 6. În Consiliu am putea aproba în curând deschiderea grupurilor de capitole 2 și 3 și ne străduim să organizăm conferința interguvernamentală care să oficializeze acest lucru înaintea summitului UE de joia viitoare. Sperăm ca până la sfârșitul anului să reușim să deschidem toate grupurile de capitole pentru ambele țări, astfel încât, de la începutul anului viitor, să putem discuta despre evaluarea bazată pe merite individuale, respectiv despre reformele implementate și rezultatele concrete obținute de Republica Moldova și Ucraina, a mai afirmat acesta.

Pe 7 octombrie, după o lungă perioadă de blocaj în epoca Viktor Orban, Ucraina a primit undă verde de la Ungaria pentru a avansa în procesul de aderare la UE.

Interviul integral.