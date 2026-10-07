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Ucraina primește undă verde de la Ungaria pentru a avansa în procesul de aderare la UE. Cum au reușit să ajungă la un acord guvernele de la Kiev și Budapesta

Melania Agiu
Ucraina primește undă verde de la Ungaria pentru a avansa în procesul de aderare la UE. Cum au reușit să ajungă la un acord guvernele de la Kiev și Budapesta
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Ucraina primește undă verde de la Ungaria pentru a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Budapesta a acceptat să ridice vetoul asupra clusterelor 2 și 3, care vizează piața internă, respectiv competitivitatea și creșterea economică incluzivă, domenii cheie pe care le blocase până de curând.

Premierul maghiar Peter Magyar

Anunțul a fost făcut de European Pravda, care citează o sursă din cadrul UE familiarizată cu negocierile.

Potrivit publicației, Budapesta a ridicat blocajul care, până acum, nu permitea Ucrainei să treacă la următoarea etapă a procedurii de deschidere a clusterelor de negociere 2 – Piaţa internă şi 3 – Competitivitate şi creştere incluzivă.

„COELA (Grupul de lucru al UE pentru extindere) a aprobat rezultatele procesului de evaluare (screening) pentru Clusterele 2 și 3 în cazul Ucrainei, iar astăzi, în cadrul Coreper, ambasadorii statelor membre ale UE au convenit să trimită scrisori guvernelor Ucrainei și Republicii Moldova prin care le invită să își prezinte pozițiile de negociere”, a declarat sursa citată de European Pravda.

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Sursa a afirmat că următoarele etape procedurale ar putea fi finalizate foarte rapid. Se preconizează că statele membre ale UE vor putea conveni asupra poziţiei de negociere privind deschiderea clusterelor încă din 12 octombrie, când Rada Supremă a Ucrainei va adopta modificările legislative privind educaţia în limbile minorităţilor naţionale.

Odată ce poziția de negociere a UE va fi aprobată, ar putea avea loc o conferință interguvernamentală Ucraina-UE a doua zi, pe 13 octombrie, în cadrul căreia clusterele 2 şi 3 vor putea fi deschise în mod oficial.

Ungaria a blocat timp de câteva luni aprobarea rezultatelor procesului de screening pentru clusterele 2 şi 3, iar din această cauză Ucraina nu a putut trece la etapele următoare ale deschiderii acestora.

Cum și-a schimbat guvernul maghiar poziția față de Ucraina

Doar cu două săptămâni în urmă, conflictul dintre Kiev și Budapesta era la apogeu. La jumătatea lunii septembrie, Ungaria a refuzat să participe la summitul celor Opt State Carpatice. În schimb, a început să escaladeze conflictul diplomatic cu Ucraina. Premierul maghiar a contribuit personal la dinamitarea punților de legătură, scrie European Pravda.

„Smmitul nu a fost singura problemă. Péter Magyar a anunțat că reziliază acordul dintre compania ucraineană Naftogaz și cea maghiară MOL pentru construirea unor depozite de petrol — o afacere comercială care ar fi asigurat o nouă sursă de venituri pentru Ungaria și o mai mare stabilitate a aprovizionării cu combustibil pentru Ucraina. Magyar nu a oferit niciun motiv pentru anularea acordului.“, precizează sursa citată.

Declarațiile premierului maghiar au fost făcute în timpul unei ședințe parlamentare, ca răspuns la noile acuzații venite din partea partidului lui Orbán, conform cărora guvernul ar fi devenit „prea pro-ucrainean”. Însă nu a trecut mult timp până când autoritățile maghiare și-au dat seama că au mers prea departe, continuă European Pravda.

Pentru că țările occidentale erau din ce în ce mai îngrijorate de aceste tensiuni între Kiev și Budapesta, la doar câteva zile distanță, Ungaria a început să caute modalități de a relua dialogul cu Kievul. Ulterior, ministrul maghiar al Afacerilor Externe, Anita Orbán, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha.

În urma discuțiilor, Ucraina s-a angajat să adopte modificări la Legea Educației. Pe 1 octombrie, în Rada Supremă a fost înregistrat un proiect de lege privind învățământul în limbile minorităților naționale. Se preconiza că adoptarea acestuia ar fi contribuit la ridicarea vetoului Ungariei, care blocase progresele în cadrul celor două clustere.

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