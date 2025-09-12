Moartea tragică a activistului conservator Charlie Kirk, unul dintre principalii aliați ai președintelui Donald Trump, a împărțit România în două. În vreme ce liderii de opinie de orientare conservatoare deplâng moartea sa tragică la numai 32 de ani, tabăra progresistă, avându-i ca vârf de lance pe Lucian Mîndruță, Cristian Tudor Popescu sau Moise Guran, invocă o presupusă vină a influencerului american. Cea mai recentă poziție vine din partea jurnalistului Florin Negruțiu și a declanșat un val de reacții în rândul publicului.

Într-o intervenție la postul de radio Digi FM, jurnalistul Florin Negruțiu, una dintre vedetele postului de televiziune Digi 24, a făcut o serie de afirmații controversate. Astfel, Negruțiu a sugerat la postul de radio amintit, în cadrul emisiunii Audiență Națională, că Kirk s-ar face parțial vinovat de atentat. Jurnalistul și-a argumentat aserțiunile invocând acțiunile de instigare la violență ale aliatului lui Donald Trump. De altfel, în urma pierderii acestuia, președintele a decretat doliu național în Statele Unite.

Sondaj controversat la Digi FM. A primit Charlie Kirk ce merita?

„Și acum revin la întrebarea pe care le-am pus-o ascultătorilor, a primit ce merita? Nu poți să creezi o religie a violenței, să ridici nivelurile violenței la cote inimaginabile, fără să știi că lucrurile astea se vor întoarce, la un moment dat, în defavoarea ta”, a declarat pe post, în direct, jurnalistul Digi FM.

Așa cum a scris ieri Gândul, tabăra influencerilor de orientare progresistă a reacționat la unison în cazul tragediei de peste Ocean. Vezi AICI și reacția vehementă a cunoscutului jurnalist Cristian Tudor Popescu pe aceeași temă. Popescu a recunoscut public că nu are niciun fel de empatie pentru victima asasinatului politic care a îndoliat America.

