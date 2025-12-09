Prima pagină » Actualitate » Criza apei în Prahova: La Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă. Posibile restricţii, din ianuarie

Criza apei în Prahova: La Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă. Posibile restricţii, din ianuarie

Olga Borșcevschi
09 dec. 2025, 18:38, Actualitate
Criza apei în Prahova: La Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă. Posibile restricţii, din ianuarie

Administraţia „Apele Române” anunţă că, în prezent, în acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă, iar debitul evacuat pentru tratarea apei este cel maxim autorizat şi poate asigura resursa de apă disponibilă operatorului care permite tratarea apei pentru potabilizare şi furnizare fără restricţii pentru 12 zile, în condiţiile în care nu intră suplimentar apă în lac. Pentru perioada următoare, se aşteaptă o creştere a debitului lacului, însă în ianuarie-februarie ar putea interveni un deficit de apă sever.

Administraţia Naţională Apele Române informează că, marţi, este asigurat integral necesarul de apă brută pentru staţia de la Voila, iar operatorul ESZ Prahova poate trata apa pentru potabilizare la parametri optimi.

Din informațiile pe care specialiștii le dețin la această oră, în acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă. Debitul evacuat pentru tratarea apei este de 3 mc/s și reprezintă debitul maxim autorizat.

„Acesta poate asigura resursa de apă disponibilă operatorului de apă care permite tratarea apei pentru potabilizare și furnizarea acesteia fără restricții pentru un interval de 12 zile, în condițiile în care nu intră suplimentar apă în lac. Ținând însă cont de prognoza hidrologică imediată, estimăm creșteri de debite în lac, în regim natural, de până la circa 1,5 mc/s -3 mc/s. În această situație, perioada de furnizare a resursei de apă pentru potabilizare s-ar putea dubla, iar apa către populație ar putea fi furnizată fără restricții până la un interval de 24 de zile, adică ar putea acoperi toată perioada sărbătorilor de iarnă”, precizează reprezentanţii Apele Române.

Aceștia atrag atenţia însă că, perioada ianuarie-februarie, caracterizată în mod tradiţional prin debite reduse şi temperaturi scăzute, poate favoriza o situaţie de deficit de apă sever. Acest deficit va fi determinat de volumul redus de apă existent în acumulare, influenţat şi de perioada sezonului rece care favorizează îngheţul, de faptul că sezonul rece poate afecta modul de funcţionare a instalaţiilor hidrotehnice şi hidroenergetice şi poate favorizează creşteri ale consumului domestic.

„Pentru a proteja resursa și pentru a evita pe cât posibil un scenariu al restricțiilor, Apele Române au solicitat organizarea unei ședințe tehnice, sub coordonarea Consiliului Județean și a Prefecturii Prahova, împreună cu toate instituțiile implicate (ANAR, ESZ Prahova, HidroPrahova, Hidroelectrica, Elsid) care să analizeze, în limitele legal instituționale și tehnice, posibilitatea furnizării apei către populație în regim restricționat, începând din 1 ianuarie 2026. Măsura presupune reducerea debitului maxim autorizat care poate fi evacuat din acumulare și furnizat către stația de tratare Voila, măsură care ar permite extinderea perioadei de utilizare a volumelor disponibile și prelungirea cât mai mult a intervalului de furnizare a apei către populație. În același timp, creează posibilitatea alocării timpului necesar în care S.C. Hidroelectrica S.A. să poată furniza un debit suplimentar prin instalațiile sale, dar cu condiția prealabilă efectuării unor teste tehnice. Scopul principal al acestor demersuri este prevenirea aplicării unor restricții pentru populație, prin armonizarea regimului de exploatare a acumulării cu necesitățile operatorului de apă și cu evoluția consumului. De asemenea, pentru fundamentarea deciziilor operative, Apele Române au propus constituirea unui grup de lucru interdisciplinar, alcătuit din specialiști ai instituției, experți ai mediului academic și reprezentanți ai operatorilor publici și privați”, informează Apele Române.

Grupul va analiza scenariile tehnice posibile, variațiile hidrologice și implicațiile asupra infrastructurii, urmând ca rezultatele să fie prezentate ulterior într-o ședința tehnică viitoare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, coordonată de prefect.

Administrația Națională „Apele Române” aduce la cunoștința cetățenilor și a autorităților direct implicate faptul că „este imperios necesar ca intervențiile asupra golirii de fund să fie amânate până după luna iunie a anului 2026”.

„Acestea sunt conditionate de regimul hidrologic bogat în precipitații, caracteristic primăverii care impune necesitatea menținerii unui nivel ridicat al apei în acumulare și care nu permite atingerea (coborârea) în siguranță a nivelurilor necesare operațiunilor subacvatice”, arată sursa citată.

De asemenea, Apele Române a transmis că asigură populația că vor utiliza toate mijloacele tehnice și instituționale disponibile pentru continuitatea alimentării cu apă și pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât scenariul restricțiilor să fie evitat pe cât posibil.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate

Se oprește din nou apa în Câmpina, la nici 24 de ore de când a fost reluată furnizarea

