Cu cât se vinde o casă spațioasă din Corbeanca, cu teren intravilan de 832m². Proprietatea este scoasă la licitație de ANAF

17 oct. 2025, 22:39, Actualitate
Cu cât se vinde o casă spațioasă din Corbeanca / foto: Facebook

ANAF scoate la licitație încă o proprietate. De data aceasta, este vorba despre o casă spațioasă din Corbeanca, având un teren intravilan de 832 de metri pătrați. 

La data de 30 octombrie 2025, la ora 13:30, în București, va fi organizată o licitație pentru această proprietate. Imobilul din Corbeanca, județul Ilfov, are un preț de pornire de 1.605.922 lei, la care se va adăuga un TVA de 21%.

„Serviciul executări silite cazuri speciale din cadrul DGRFP București organizează în data de 30.10.2025, orele 13:30 în București str.Lucrețiu Pătrășcanu nr.10, corp A, licitație (prima licitație), pentru valorificarea următorului bun imobil:

– imobil compus din teren intravilan – curți construcții, în suprafață de 832 mp notat în CF nr.122904 UAT Corbeanca și construcție P+1+M, în suprafață construită la sol de 250 mp CF 122904-C1, situat în com. Corbeanca, jud.Ilfov.

Preţ de pornire al licitaţiei 1.605.922 lei, la care se va adăuga T.V.A. în cotă de 21%”, se arată în postarea de pe Facebook.

ANAF scoate o altă casă la licitație, de data aceasta în Corbeanca, județul Ilfov

Documentele necesare pentru înscrierea la licitație

Potrivit documentului încărcat de ANAF, persoanele interesate de această licitație trebuie să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat, iar până la termenul respectiv să prezinte oferta de cumpărare. Plata taxei de participare la licitație poate fi efectuată prin transfer bancar, până cel târziu la data de 28 octombrie 2025, ora 12:00.

Persoanele interesate pot depune documentele cu cel puțin o zi înainte de data licitației la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

Documente necesare, potrivit anunțului ANAF:

a) Oferta de cumpărare;
b) Dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
c) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) Pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
e) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate / pașaport;
h) Declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Sursă foto: Facebook ANAF – Anunțuri valorificare bunuri

Mediafax
