Cu ce problemă s-a confruntat Andreea Bănică la nașterea celui de-al doilea copil. ”Doctorul mi-a recomandat”

Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a povestit cu ce problemă s-a confruntat la nașterea celui de-al doilea copil.



Andreea Bănică formează o familie cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii superbi: Sofia Maria și Noah. Băiețelul s-a născut în luna noiembrie a anului 2016. Fata cuplului, Sofia, este o adolescentă superbă.

Andreea Bănică a devenit mamă pentru prima oară când avea 30 de ani, iar la vârsta de 37 de ani a născut cel de-al doilea copil. Recent, artista a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, unde, printre altele, a vorbit și despre cele două nașteri ale sale.

Cu ce problemă s-a confruntat Andreea Bănică la nașterea celui de-al doilea copil. ”Aș fi vrut să îl nasc natural”

Andreea Bănică a născut ambii copii prin cezariană. Deși pe cel de-al doilea copil a vrut să-l nască natural, artista a trebui să asculte de sfaturl medicilor.

”Am născut prin cezariană ambii copii, deși pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural, însă doctorul mi-a recomandat să îl scoatem la termen pentru că nu mai lua în greutate având în vedere vârsta înaintată, faptul că placenta era îmbătrânită. (…) M-am recuperat mult mai rapid după a doua sarcină și nici nu am luat multe kilograme. Aș fi făcut orice pentru ca pruncii mei să se nască sănătoși fără probleme. Mi-am învins frica pentru ei”, a explicat Andreea Bănică, potrivit click.ro.