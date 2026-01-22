Cum a fost reîntâlnirea lui Mircea Solcanu cu foștii colegi de la Pro TV. ”Nu m-au chemat la nicio aniversare oficială, dar nu sufăr din acest motiv”

Mircea Solcanu, în vârstă de 49 de ani, a povestit cum a fost reîntâlnirea sa recentă cu foștii săi colegi din trustul Pro. ”Nu m-au chemat la nicio aniversare oficială, dar nu sufăr din acest motiv”, a mărturisit acesta.



Mircea Solcanu a încheiat colaborarea cu Pro Tv în urmă cu 12 ani.

Acesta a participat, însă, la întâlnirea cu foștii colegi organizată de Andreea Esca pentru 30 de ani. Despre cum a fost să-și revadă colegii a povestit Mircea Solcanu pentru revista Viva.

Cum a fost reîntâlnirea lui Mircea Solcanu cu foștii colegi de la Pro TV. ”Singura suferință a fost că m-am uitat la o emisiune aniversară și am văzut că invitaseră niște oameni care nu aveau treabă cu Pro TV, dar erau acolo”

”Se fac 12 ani de când nu mai sunt pe micul ecran, mai exact pe 1 februarie. În urmă cu 12 ani s-a terminat pentru mine povestea cu Pro Tv. Am fost la întâlnirea aceea făcută de Esca, pentru cei 30 de ani de Pro TV. M-am văzut cu toți oamenii cu care am lucrat. Nu ne-au chemat la aia oficială și s-a făcut una neoficială. Au fost oameni care au început la acest post tv în 1994 sau 1995. Majoritatea dintre ei nu mai lucrează la Pro TV. A găsit Andreea un loc bun. Am participat și eu și am stat trei ore, pentru că îmi pleca trenul. De la 16.30 la 19.30, și a fost foarte bine”, a declarat Mircea Solcanu.

”Mi-a făcut foarte bine întâlnirea cu ei. Cei vechi nu m-au uitat, cei noi m-au uitat. Nu m-au chemat la nicio aniversare oficială, dar nu sufăr din acest motiv. Singura suferință a fost că m-am uitat la o emisiune aniversară și am văzut că invitaseră niște oameni care nu aveau treabă cu Pro TV, dar erau acolo. Asta m-a nemulțimit, sincer. Și, știi cum este, când te nemulțumește ceva trebuie să spui, nu trebuie să treacă. Pentru că, până la urmă, tu lași de la tine, dar oamenii nu învață… Nu spun că eu trebuia să fiu musai acolo, dar sunt oameni care au contribuit la ceea ce este Pro TV-ul astăzi, și nu erau acolo. Și asta a fost dezamăgitor”, a adăugat acesta.

Mircea Solcanu are pensie de handicap

Mircea Solcanu, fost prezentator al emisiunii ”PoveŞtiri de noapte”, de la postul de televiziune, Acasă TV, a fost nevoit să renunţe la micul ecran, în urmă cu mulți ani. Acesta a fost dat afară de la TV. A făcut anumite comentarii pe pagina sa personală de Facebook cu privire la drama lui Ionuț, băiețelul care a fost sfâșiat de câinii maidanezi.

Ulterior, Mircea Solcanu s-a retras la Constanţa, în oraşul natal și a urmat cursuri de actorie la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Ovidius. Mircea Solcanu s-a dedicat și proiectelor de voluntariat activând în zona apărării drepturilor animalelor. În anul 2012, fostul prezentator de televiziune Mircea Solcanu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier. Acesta a fost operat la Viena. Mircea Solcanu are pensie de handicap de 1.280 de lei.