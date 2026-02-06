Prima pagină » Actualitate » Cum a vrut un bărbat să scoată ilegal din țară 28 de păsări. A fost prins pe aeroportul din Havana

06 feb. 2026, 12:30, Actualitate
Un bărbat a vrut să scoată ilegal din Cuba 28 de păsări. Acesta a fost prins pe aeroportul din Havana.

Autoritățile vamale cubaneze au arestat un pasager, pe Aeroportul Internațional Jose Marti din Havana, care încerca să scoată ilegal din țară 28 de păsări. Bărbatul respectiv a ascuns păsările în 28 de tuburi atașate de corp.

Incidentul a fost confirmat de William Perez Gonzalez, de la Biroul General al Vămilor din Cuba, într-o postare pe care a făcut-o pe o rețea de socializare. Acesta a menționat că incidentul a fost raportat poliției, care a preluat cazul.

Oficialul a mai precizat că protejarea florei și faunei constituie o prioritate pentru autoritățile cubaneze.

În acest caz, nu au fost date publicității date privind identitatea pasagerului, destinația spre care se îndrepta și nici ce fel de specii de păsări intenționa să scoată ilegal din țară, informează cibercuba.com

Traficul ilegal de animale și păsări constituie o problemă în Cuba, existând numeroase tentative de scoatere din țară a acestora pentru a fi vândute pe piețele clandestine din străinătate.

Mediafax
