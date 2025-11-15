Prima pagină » Actualitate » Cum arată harta celor mai mici salarii din România. În ce zone din țară se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

Cum arată harta celor mai mici salarii din România. În ce zone din țară se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

15 nov. 2025, 17:38, Actualitate
Cum arată harta celor mai mici salarii din România. În ce zone din țară se câștigă și cu 70% mai puțin față de București
Harta celor mai mici salarii din România / foto: colaj Shutterstock

Harta celor mai mici salarii din România. În anumite județe din țară, lucrătorii ajung să câștige și cu 70% mai puțin față de București. Un studiu privind evoluția veniturilor în companii arată că vine un an al cumpătării, iar decalajele sunt tot mai evidente.

A fost efectuat un studiu în urma căruia poate fi observată evoluția veniturilor în companii. Datele arată că anul 2026 va fi unul al cumpătării, iar decalajele salariale vor deveni tot mai vizibile. În cadrul studiului s-au colectat date din peste 140 de companii, iar analiza arată prezența discrepanțelor veniturilor încasate de angajați, dar și încetinirea creșterilor salariale.

Unde se încasează cele mai mici salarii în România

Spre deosebire de anii anterior, creșterile salariale au fost mai mici. SE preconizează o creștere de cel mult 7% a salariilor, în 2026. Prezentul aduce tot mai multă prudență companiilor. De pildă, în 2025, ajustările salarile nu au fost mai mari de 8%.

„Vorbim de o creștere undeva de 7%, de unde anii trecuți aveam două cifre în creștere. Asta într-un scenariu optimist, dar e posibil să fie o creștere mai mică. E vorba de dinamică economiei și e combinată și cu acest factor global de implementări de tehnologii noi, mai ales inteligența artificială, care schimbă lucrurile în multe industrii, nu neapărat că nu este nevoie de oameni, dar este nevoie de oameni cu calificări și competențe diferite”, spune Oana Munteanu, reprezentant PwC România, arată Stirileprotv.ro.

Studiul arată că există o anticipare a performanțelor bune în industria farmaceutică și în domeniul vânzărilor. Cele două sectoare profesionale continuă să atragă forță de muncă și investiții. Totuși, nu poate fi rostit același aspect și pentru companiile din tehnologie. Se preconizează că în 2026, firmele din domeniul IT vor avea cele mai mici creșteri. În plus, sectorul IT este afectat de restructurări și noi tranziții către automatizare.

Există și zone din România în care angajații câștigă cu 70% mai puțin față de București. De pildă, cele mai mici venituri se înregistrează în județul Vrancea (aproximativ 4.000 de lei net). Salarii similare sunt încasate și de salariații din Suceava, Vaslui, Vâlcea sau Botoșani.

În august 2025, salariul mediu brut depășea 11.400 de lei, în București (circa 6.800 de lei). Salarii de peste 6.000 de lei net se pot încasa și de angajații care lucrează la diverse companii din județul Cluj. INS mai arată că județele Brașov, Timiș, Ilfov, Sibiu și Iași se clasează la cele în care angajații încasează câștiguri medii, sub 5.000 de lei.

Sursă foto: colaj Shutterstock

