Cum prepari Malabi, desertul oriental natural care câștigă tot mai multă popularitate în România. Ce conține această budincă, de fapt

Malabi este un desert oriental care își are originile în Imperiul Persan Sasanid și care a câștigat, de-a lungul vremii, tot mai multe popularitate în Europa. Budinca pregătită în stil arăbesc este consumată chiar și în România. Pentru preparare ei vei avea nevoie de câteva ingrediente.

Într-un material video afișat de Știrile Kanal D, Alina Laufer ne arată cum se pregătește desertul Malabi. Ingredientele necesare pentru această budincă orientală:

Lapte;

Zahăr;

Amidon;

Gem de zmeură;

Fistic;

Apă de trandafiri

„În primul rând avem nevoie de lapte, zahăr și de amidon. Aromatizăm cu apă de trandafiri. O să-i facem un topping dintr-un sos din zmeură și zahăr, fistic. Puteți pune și migdale, nucă de cocos”, a precizat Alina Laufer.

Malabi, un desert oriental cu fistic, zmeură și apă de trandafiri

Alina Laufer a menționat cum se prepară acest desert.

„Vom pune laptele la fiert. Păstrăm puțin pentru că amidonul o să-l dizolvăm puțin într-un lichid rece. Patru linuri de zahăr sunt suficiente pentru un litru de lapte. Nu vrem să fie mult prea dulce acest desert.

Patru linguri de amidon, adăugăm laptele cu care am dizolvat amidonul și amestecăm până când se formează o cremă, o budincă. Tot acum, punem și apa de trandafiri. Fisticul o să-l mărunțim și o să-l prăjim puțin în tigaie. În aceeași tigaie facem sosul de zmeură, lăsăm să se reducă puțin lichidul, timp în care o să așezăm budina în pahare. Lăsați-o puțin să se răcească.

Oprim focul și adăugăm apa de trandafiri în acest sos de zmeură. O lingură și jumătate este suficient. Acum, trebuie să dăm la frigider budinca. S-a răcorit puțin și o putem orna”, a continuat Alina Laufer.

