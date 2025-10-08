Cum s-a trivializat ideea de ALERTĂ: valuri de glume în lipsa CICLONULUI. Cum s-au amuzat internauții

Capitala a căzut pradă isteriei, nu devastatorului ciclon Barbara. Ca de fiecare dată când li se dă ocazia în fața unei presupuse calamități, autoritățile s-au întrecut într-un cor de bocitoare. Însă, reversul medaliei este unul perfid – atunci când există cu adevărat pericolul unui ciclon autentic, bucureștenii vor avea de suferit de-a binelea, fiind nevoiți să se confrunte (din nou) cu amatorismul decidenților. Care, ca de fiecare dată, vor apela la aceeași scuză – au fost luate pe nepregătite.

Pentru majoritatea bucurestenilor, nici nu este greu de anticipat reacția autorităților in cazul unui ciclon adevărat. Vor fi martorii aceluiași scenariu cu repetiție: decidenții se vor declara veșnic luați pe nepregătite, invocând fatalitatea meteo.

Stat alarmist degeaba. Îl declar nul

Luni si marți, un festival alarmist a defilat în buclă pe toate ecranele televizoarelor. Meteorologii au emis Cod roșu de ploi torențiale și anunțau cantități uriașe de apă, cum nu au mai fost de 20 ani. Autoritățile au emis alerte extreme și au închis școlile din București și 5 județe.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până miercuri la ora 15 sub cod rosu de ploi torentiale si abundente.

Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele 5 județe mentionate. In final, devastatorul ciclon a fost mai mult o ploicică normală de toamnă, cu ecouri de Bacovia ce-i drept, dar nu la scară apocaliptică, asa cum ne-au pus in gardă, precaute, autoritățile.

Ce se va întâmpla când chiar vine o calamitate și nimeni nu mai crede?

De la ciclonul Ashley la precedentul Firea

Exact acum un an, ciclonul Barbara a fost precedat de ciclonul Ashley, o altă falsă alarmă declansată de ministrul Mediului din acea perioadă, Mircea Fechet, a fost multiplicată. Pe finalul lunii septembrie 2024, toată țara a făcut atac de panică după avertismentele ministrului Mediului. Mircea Fechet vorbea non-stop despre pericolul ciclonului Ashley, invocat în chip de sperietoare după discuțiile sale cu specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Evident, declarațiile sale au făcut valuri în presă și pe rețelele de socializare, avertismentele sale fiind gonflate, ca și acum, de televiziuni. Din fericire, nu s-a ajuns la măsura extremă de acum.

Insă, moda blocării Capitalei din motive exagerate are un precedent încă din anul 2018. Primarul de la acea vreme, Gabriela Firea, a fost primul edil care a lansat moda închiderii școlilor si altor instituții, invocând pretexte meteo. Astfel, Firea a decis blocarea metropolei bucureștene pe motiv că… ninge. Deși ninsoarea s-a făcut simtită bine în ultima lună de iarnă, de aici pană la nămeții invocați de autorităti a fost cale lungă.

Ciclonul care n-a mai fost

Asa cum era de asteptat, ,,calamitatea” a fost o sursă de inspirație de zile mari pentru români. Alertele si codul rosu au devenit un motiv de glume savuroase.

,,Bănuiesc că azi o să fie bășcălie cu ciclonul Barbara. Că n-a venit, că e doar ploaie, că așa ați zis și anu trecut, că vine Ashley și n-a venit nici nebuna aia. Nu râdeți, că n-o să vă ocolească astea prea mult. Momentan sunt femei și ca majoritatea femeilor OK, ocolesc românii”, a scris cineva pe Facebook.

,,Și când mă gândesc că ne-am luat lanterne noi. Bine că nu am fost invitați în buncăre”, a scris altcineva.

Esca, Mîndrută si Dan Negru critică în cor autoritățile pentru exces de zel

Jurnalistul Lucian Mindrută critică decizia INMH de a nu ridica alertele, invocand riscul real ca statul să- piardă credibilitatea.

,,Cum se pierde credibilitatea statului? Când dai coduri și NU LE RETRAGI atunci când prognozele nu le mai susțin”, a scris pe contul de Facebook Mîndruță.

,,Ieri dimineață, modelările INMH arătau într-adevăr posibilitatea unor ploi severe. A urmat codul roșu, dat de bună credință.Dupa-amiaza însă, când unii se panicau și cumpărau apă și hârtie igienică, iar autoritățile închideau școli ți facultăți, prognozele s-au îmbunătățot un pic. Seara, deja era clar că nu va fi nimic cu adevărat sever și istoric. Am scris despre asta pe la 9 și ceva, după ce am consultat câteva site-uri meteo de afară. Niciunul nu prevestea ploaie catastrofică”, a completat acesta.

Și vedeta de televiziune Dan Negru e supărată pe autorități, despre care spune că au indus panica în oameni.

,,Eu NU m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua. Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. L-ați uitat, așa-i ? La anu’ să-i ziceți uragan,poate “Țancă”. (…) Toți ăștia or avea un scop: să nu mai crezi nimic. Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni. Ăsta o fi scopul? Pentru că încrederea e ca o gumă de șters — se face tot mai mică după fiecare greșeală, a scris Dan Negru.

De asemenea, emblema Pro TV Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”

