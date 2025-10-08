Prima pagină » Actualitate » Cum s-a trivializat ideea de ALERTĂ: valuri de glume în lipsa CICLONULUI. Cum s-au amuzat internauții

Cum s-a trivializat ideea de ALERTĂ: valuri de glume în lipsa CICLONULUI. Cum s-au amuzat internauții

08 oct. 2025, 17:27, Actualitate
Cum s-a trivializat ideea de ALERTĂ: valuri de glume în lipsa CICLONULUI. Cum s-au amuzat internauții
Galerie Foto 7

Capitala a căzut pradă isteriei, nu devastatorului ciclon Barbara. Ca de fiecare dată când li se dă ocazia în fața unei presupuse calamități, autoritățile s-au întrecut într-un cor de bocitoare. Însă, reversul medaliei este unul perfid – atunci când există cu adevărat pericolul unui ciclon autentic, bucureștenii vor avea de suferit de-a binelea, fiind nevoiți să se confrunte (din nou) cu amatorismul decidenților. Care, ca de fiecare dată, vor apela la aceeași scuză – au fost luate pe nepregătite. 

Pentru majoritatea bucurestenilor, nici nu este greu de anticipat reacția autorităților in cazul unui ciclon adevărat. Vor fi martorii aceluiași scenariu cu repetiție: decidenții se vor declara veșnic luați pe nepregătite, invocând fatalitatea meteo.

Stat alarmist degeaba. Îl declar nul

Luni si marți, un festival alarmist a defilat în buclă pe toate ecranele televizoarelor. Meteorologii au emis Cod roșu de ploi torențiale și anunțau cantități uriașe de apă, cum nu au mai fost de 20 ani. Autoritățile au emis alerte extreme și au închis școlile din București și 5 județe.

    

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până miercuri la ora 15 sub cod rosu de ploi torentiale si abundente.

Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele 5 județe mentionate. In final, devastatorul ciclon a fost mai mult o ploicică normală de toamnă, cu ecouri de Bacovia ce-i drept, dar nu la scară apocaliptică, asa cum ne-au pus in gardă, precaute, autoritățile.

Ce se va întâmpla când chiar vine o calamitate și nimeni nu mai crede?

De la ciclonul Ashley la precedentul Firea

Exact acum un an, ciclonul Barbara a fost precedat de ciclonul Ashley, o altă falsă alarmă declansată de ministrul Mediului din acea perioadă, Mircea Fechet, a fost multiplicată. Pe finalul lunii septembrie 2024, toată țara a făcut atac de panică după avertismentele ministrului Mediului. Mircea Fechet vorbea non-stop despre pericolul ciclonului Ashley, invocat în chip de sperietoare după discuțiile sale cu specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Evident, declarațiile sale au făcut valuri în presă și pe rețelele de socializare, avertismentele sale fiind gonflate, ca și acum, de televiziuni. Din fericire, nu s-a ajuns la măsura extremă de acum.

Insă, moda blocării Capitalei din motive exagerate are un precedent încă din anul 2018. Primarul de la acea vreme, Gabriela Firea, a fost primul edil care a lansat moda închiderii școlilor si altor instituții, invocând pretexte meteo. Astfel, Firea a decis blocarea metropolei bucureștene pe motiv că… ninge. Deși ninsoarea s-a făcut simtită bine în ultima lună de iarnă, de aici pană la nămeții invocați de autorităti a fost cale lungă.

Ciclonul care n-a mai fost

Asa cum era de asteptat, ,,calamitatea” a fost o sursă de inspirație de zile mari pentru români. Alertele si codul rosu au devenit un motiv de glume savuroase.

,,Bănuiesc că azi o să fie bășcălie cu ciclonul Barbara. Că n-a venit, că e doar ploaie, că așa ați zis și anu trecut, că vine Ashley și n-a venit nici nebuna aia. Nu râdeți, că n-o să vă ocolească astea prea mult. Momentan sunt femei și ca majoritatea femeilor OK, ocolesc românii”, a scris cineva pe Facebook.

,,Și când mă gândesc că ne-am luat lanterne noi. Bine că nu am fost invitați în buncăre”, a scris altcineva.

Esca, Mîndrută si Dan Negru critică în cor autoritățile pentru exces de zel

Jurnalistul Lucian Mindrută critică decizia INMH de a nu ridica alertele, invocand riscul real ca statul să- piardă credibilitatea.

,,Cum se pierde credibilitatea statului?  Când dai coduri și NU LE RETRAGI atunci când prognozele nu le mai susțin”, a scris pe contul de Facebook Mîndruță.

,,Ieri dimineață, modelările INMH arătau într-adevăr posibilitatea unor ploi severe. A urmat codul roșu, dat de bună credință.Dupa-amiaza însă, când unii se panicau și cumpărau apă și hârtie igienică,  iar autoritățile închideau școli ți facultăți, prognozele s-au îmbunătățot un pic. Seara, deja era clar că nu va fi nimic cu adevărat sever și istoric. Am scris despre asta pe la 9 și ceva, după ce am consultat câteva site-uri meteo de afară. Niciunul nu prevestea ploaie catastrofică”, a completat acesta.

Și vedeta de televiziune Dan Negru e supărată pe autorități, despre care spune că au indus panica în oameni.

,,Eu NU m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua. Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. L-ați uitat, așa-i ? La anu’ să-i ziceți uragan,poate “Țancă”. (…) Toți ăștia or avea un scop: să nu mai crezi nimic. Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni. Ăsta o fi scopul? Pentru că încrederea e ca o gumă de șters — se face tot mai mică după fiecare greșeală, a scris Dan Negru.

De asemenea, emblema Pro TV Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”

RECOMANDARILE AUTORULUI

AUR cere demisia stăpânului Codului Roșu. „Statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență”

Studiu de caz – SPERIEM poporul cu CICLONUL! Cum au ajuns autoritățile factori de PANICĂ pentru cetățeni. Primarul din Mangalia, în decurs de 12 ore: Țineți-vă copiii în case/Vești bune, ne-a ocolit!

Citește și

ACTUALITATE Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
19:00
Leonard Doroftei, ținta criticilor pe Facebook, după ce a apărut în uniforma Armatei Române: „Mai bine stai departe”
ACTUALITATE Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
18:31
Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
GUVERN Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
18:16
Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
ACTUALITATE Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
18:00
Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
EXCLUSIV Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
17:56
Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
FINANCIAR Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
17:51
Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea muzicii românești. Direcția 5 e în doliu. S-a stins membrul formației: Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!
Evz.ro
Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre despărțirea de Ella Vișan
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O descoperire contrazice ce au crezut cercetătorii despre primele forme de viață de pe Pământ
EXTERNE Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
18:57
Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
SPORT Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
18:44
Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
EXTERNE Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
18:23
Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
EXTERNE După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
18:21
După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
HOROSCOP Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
18:12
Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
ACTUALITATE Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său
17:40
Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său