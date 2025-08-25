Prima pagină » Actualitate » Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute

Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute

25 aug. 2025, 09:48, Actualitate
Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute
Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua / foto: colaj Envato

Trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Iată câteva metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute. 

Există câteva trucuri simple pentru a curăţa şi parfuma salteaua. Experții recomandă ca atât așternuturile, cât și salteaua patului să fie curățate corespunzător, așa cum se precizează pe etichetele produselor, pentru a nu deteriora țesăturile. De altfel, poți aborda și câteva metode naturale pentru a scăpa de acarieni şi mirosurile neplăcute.

Prezența acarienilor poate deveni nocivă pentru sănătatea pielii, dar și pentru aparatul respirator. Ar putea declanșa alergii, mâncărimi, dar și diverse iritații pe piele. De aceea, o igienizare completă este recomandată.

Chiar dacă salteaua este îmbrăcată într-o husă specială, este indicat să o cureți periodic, pentru a nu rămâne pătată și pentru a îndepărta acarienii, firele de păr, particulele de praf și celulele de piele moartă. Dacă ai un animal de companie și doarme alături de tine sau obișnuiește să stea în pat, atunci ar fi indicat să cureți mai des salteaua.

Un truc simplu pentru curățarea saltelei reprezintă utilizarea amoniacului. Poți adăuga o ceșcuță de amoniac într-un recipient în care pui 1-2 litri de apă călduță și câteva picături de detergent de vase. Utilizând mănuși de protecție și un burete, poți șterge salteaua. Clătirea poate fi făcută cu o mănușă de toaletă îmbibată în apă. Poți zvânta salteaua cu uscătorul de păr, la o treaptă călduță.

O altă metodă reprezintă amestecul de terebentină cu apă. Terebentina este o substanță volatilă, inflamabil, motiv pentru care utilizarea acesteia se va face cu maximă precauție. Nu uita de folosirea mănușilor de menaj și asigură-te că salteaua va fi curățată în timp ce geamul dormitorului este deschis. După ce amesteci soluția respectivă, poate fi utilizat un aprat cu aburi (precum cel pentru curățarea covoarelor).

Otețul, cristalele de sodă sau aparatul cu vapori

O altă metodă reprezintă utilizarea oțetului, un ingredient des folosit în gospodărie. Soluția este simplă:

  • 500 de mililitri de oțet;
  • 200 de mililitri de apă călduță;
  • 2 linguri de detergent de vase;
  • un burete;
  • un recipient.

Impregnează buretele în soluția cu oțet și șterge suprafața saltelei. Insistă pe pete, pentru a le elimina. Clătirea poate fi îndeplinită utilizând o mănușă de toaletă umezită cu apă.

Înainte de a utiliza cristale de sodă pentru curățarea saltelei, asigură-te că ai o pereche de mănuși de menaj. Precum în celelalte cazuri, trebuie să ai o atenție sporită asupra modului în care folosești anumite produse.

O ceșcuță de cristale de sodă se adaugă într-un recipient cu apă caldă, pentru a se dilua. Apoi, soluția va fi folosită pntru curățarea saltelei. Uscarea suprafeței saltelei va fi efectuată cu o mănușă de toaletă înmuiată în apă. Apoi, deasupra poate fi pudrat niște talc, pentru a scăpa de mirosurile neplăcute. Talcul trebuie lăsat circa 8 ore pe suprafața saltelei, arată Libertatea.

În cele din urmă, poate fi utilizat și un aparat cu vapori.

De altfel, pentru parfumarea saltelei pot fi utilizate produsele speciale cu miros de mosc, lavandă sau alte arome florale.

Sursă foto: colaj Envato

